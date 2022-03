Bynder rileva la piattaforma di operazioni di contenuti GatherContent

La società leader nel Digital Asset Management aggiunge un flusso di lavoro collaborativo e capacità di processi editoriali per consentire ai team di gestire l’intero ciclo vitale di creazione e distribuzione di contenuti

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Bynder, azienda leader globale nella gestione di asset digitali (DAM), ha rilevato GatherContent, una piattaforma di Content Operations, per ampliare la sua presenza nell’ecosistema digitale e offrire una piattaforma completa per portare contenuti che creano esperienze digitali di grande impatto. Con l’acquisizione di GatherContent, Bynder aggiungerà un flusso di lavoro collaborativo e processi editoriali per capacità di creazione di contenuti alla sua unica piattaforma centralizzata per consentire ai team di vari settori di gestire facilmente l’intero ciclo di vita di creazione di contenuti, dalla produzione di contenuti visivi a alla creazione di testi in contenuti strutturati approvati, pronti per la distribuzione a tutti i canali attraverso una strategia multicanale.

