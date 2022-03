Buongiorno Benessere, la puntata di oggi (19 mazo)

Sono ancora una volta gli aggiornamenti sulla pandemia da Covid-19 ad aprire l’appuntamento con “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 19 marzo alle 10.20 su Rai 1.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Ne parla il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Accanto alla preoccupazione che il Coronavirus posso tornare a rialzare la testa, mutando in una variante più contagiosa, nelle ultime settimane si è fatta strada la psicosi legata al conflitto russo-ucraino, in particolare per il timore di contaminazione nucleare. In tanti stanno acquistando compresse di iodio, una precauzione del tutto ingiustificata e anche pericolosa.

Il professor Valerio Rossi Albertini, docente di Divulgazione scientifica all’università Tor Vergata di Roma, spiega come agiscono i meccanismi delle radiazioni sull’organismo umano e come agisce lo iodio contro di esse.

A seguire, il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, analizza il funzionamento, l’efficacia, i benefici e il corretto utilizzo dell’aerosol per combattere i disturbi dell’apparato respiratorio.

Spazio, poi, al professor Stefan Hohaus, direttore del Dipartimento di Ematologia al Policlinico Gemelli di Roma, che illustra in che cosa consiste l’analisi, la cura e l’intervento sui linfonodi.

La rubrica Primo Soccorso si occupa di tagli e lacerazioni prodotti accidentalmente alle mani e di come frenare l’emorragia in attesa dell’arrivo in ospedale. Cura lo spazio la dottoressa Luciana Marzella, specialista di chirurgia della mano all’ospedale ortopedico Galeazzi di Milano.

Di lombalgia e di mal di schiena si parla, poi, con il professor Vincenzo Denaro, docente di Ortopedia all’università Campus Biomedico di Roma, che illustrerà le nuove tecniche per eliminare il dolore e portare sollievo ai tanti paziente che ne soffrono.

La pagina medica dedicata all’approfondimento si occupa delle nuove frontiere per la salute della donna con il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento Salute Donna al Policlinico Gemelli di Roma; con il professor Nicola Colaurci, presidente della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia; e con la dottoressa Debora Rasio, nutrizionista.

Completano il menù del giorno la ricetta gustosa e salutare dello chef Alessandro Circiello, che parlerà della gastronomia applicata alle strategie nutrizionali funzionali al superamento del problema appena dibattuto; i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari; e la pillola di sport e salute di Samuel Peron.