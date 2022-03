Bombeer alla “Beer&Food Attraction”, Vieri: “Siamo felicissimi perché sta andando alla grande”

Vieri è Vieri. Si sa. Anche quando tocca qualcosa che non ha a che fare con il mondo del calcio tutto diventa oro. Un esempio? Bombeer, la birra del bomber che arriva al “Beer&Food Attraction” di Rimini, la più grande fiera della birra in assoluto che si terrà fino al 30 marzo. Il progetto Bombeer è nato grazie a Driss El Faria, uno degli imprenditori più forti degli ultimi tempi (di lui ne parla anche Forbes.it con un’intervista).

“Abbiamo cominciato un anno fa – racconta – Abbiamo la birra rosa, che è dedicata a tutte le donne, quella azzurra riservata agli uomini, la bianca invece è stata la nostra prima birra. Siamo felicissimi perché stiamo vendendo molto. Alla fiera qui a Rimini, Beer&Food Attraction, stanno impazzendo tutti, tanti non la conoscevano e credevano che il prezzo fosse fuori mercato: invece non è così”.

E poi, nel corso della fiera (gremita di fan, curiosi e amanti della birra), racconta:

“Ora sta uscendo anche la birra da due litri, prima quella bianca e successivamente anche quella blu e quella rosa. Questa birra me la chiedono tutti i miei ex compagni, il packaging è meraviglioso, non c’è mai stata una birra così. Devo dire che sono arrivati i nuovi sceriffi in città”.

Il progetto di Bombeer va avanti alla grande con risultati sorprendenti che sono sotto gli occhi di tutti. Adesso, l’attaccante della nazionale – uno dei più amati di sempre – si appresta alla “Bobo Summer Cup Padel”, dopo l’exploit dello scorso anno durante gli Europei – dove è diventata un vero talismano per gli appassionati di sport – adesso si sta per ripetere il successo. Non dimenticate che sta per partire la Bobo Summer Cup Padel.