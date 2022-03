Bollette luce e gas, famiglie ‘protette’ salgono da 4 a 5,2 milioni

(Adnkronos) – Si amplia la fascia sociale delle famiglie protette dai nuovi interventi a cui lavora il governo contro il caro bollette, luce e gas, con un aumento dell’Isee che porterà il numero delle famiglie beneficiarie da 4 milioni a 5,2. E’ uno dei numeri, a quanto apprende l’Adnkronos, diffusi nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza.

Quanto alle imprese, ”al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro” si legge nella bozza del decreto legge energia, all’articolo ‘Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici’.