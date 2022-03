Bobo Vieri con Bombeer a Beer&Food Attraction 

Ora Bobo Vieri fa davvero sul serio. Non si ferma mai e anche nel mondo dell’imprenditoria, dove si è lanciato nel nuovo progetto Bombeer lo scorso anno, sta superando tutti i traguardi.

La sua Bombeer arriva alla settima edizione di Beer&Food Attraction, che si svolgerà a Rimini dal 27 al 30 marzo 2022.

Un evento di rilievo, punto di riferimento nel settore del beverage. Un evento davvero unico in tutto il mondo che riunisce addetti ai lavori e non solo. L’ex attaccante sarà presente domenica 27 marzo al padiglione A5 allo stand n.78.

La Bombeer sta facendo sognare tutti. Durante gli Europei di calcio, la scorsa estate, è diventata il talismano per molti tifosi. Azzurra, bianca e rosa: Bombeer mette tutti d’accordo.

“Beer&Food Attraction a Rimini sarà per noi molto importante. Si tratta della prima partecipazione a una fiera specializzata sul settore birra e noi di Bombeer saremo presenti. A Rimini saranno presentate le versioni di Bombeer da 33 cl attualmente disponibili, oltre al formato da due litri in versione bianca che porteremo in fiera. La novità più attesa sarà sicuramente la presenza di Bobo allo stand domenica, rimane ancora oggi un grande personaggio capace di attirare l’attenzione del pubblico”.

Driss El Faria