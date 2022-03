Bobo Summer Padel, Vieri in giro per le spiagge d’Italia con la sua Bombeer

Non solo calcio. Quando si parla di Bobo Vieri, uno dei campioni per antonomasia del mondo dello sport, spuntano anche risvolti imprenditoriali e sempre grandi successi.

L’ex capocannoniere dell’Inter e della Nazionale ha lanciato lo scorso anno Bombeer, la birra del bomber.

Un’operazione nata su impulso di Driss El Faria, imprenditore di vigevano quasi trentenne, di cui parla questo mese anche Forbes.it (la prestigiosa rivista internazionale). Un vero successo che è sotto gli occhi di tutti.

Adesso, però, in vista dell’estate, Vieri strizza l’occhio al Padel e come sempre alla sua amata Bombeer. Il suo staff, come fa sapere il sito “Beverfood” “è al lavoro per i preparativi in vista della Bobo Summer Cup Padel di questa estate con delle tappe in giro per l’Italia”. Ancora non si conoscono per adesso le tappe di questa nuova avventura di Vieri, che dopo la Bobo Summer Cup ci riprova con un altro – geniale – appuntamento. Si tratta di un torneo amatoriale e un torneo vip, ci saranno tanti personaggio del mondo del calcio e dello spettacolo nel corso di un weekend indimenticabile.

Bombeer sarà la birra ufficiale della Bobo Summer Cup Padel, dopo l’exploit dello scorso anno durante gli Europei – dove è diventata un vero talismano per gli appassionati di sport – adesso si sta per ripetere il successo. Non dimenticate queste date per la Bobo Summer Cup Padel: 10, 11 e 12 giugno, 17,18 e 19 giugno. E poi la finalissima: 1,2 e 3 luglio.