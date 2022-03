BMW X5: nuove indiscrezioni sul restyling

Nel corso del prossimo mese di aprile sarà svelata la nuova BMW X5, ovvero l’attuale modello G05 sottoposto al restyling di metà carriera. Tra le novità, oltre all’aggiornamento estetico della carrozzeria, figureranno anche le nuove versioni M60i e xDrive50e.

L’inedita declinazione M60i della nuova BMW X5 restyling, quindi, sarà disponibile con il motore a benzina 4.4i TwinPower Turbo V8 da 545 CV di potenza e 750 Nm di coppia massima. La nuova configurazione xDrive50e a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, invece, sarà accreditata della potenza complessiva di 487 CV.

Inoltre, la nuova BMW X5 restyling sarà proposta con il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 375 CV di potenza della versione xDrive40i. Infine, sarà confermata anche l’unità diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea per le declinazioni xDrive30d da circa 300 CV ed xDrive40d da circa 350 CV di potenza.