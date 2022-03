(Adnkronos) – Marta mi ha aiutato e mi ha dato tanto amore. Lo avrebbe detto Silvio Berlusconi, durante le festa svoltasi oggi a Villa Gernetto con lo scambio delle promesse d’amore con la compagna Marta Fascina.

Il leader di Forza Italia avrebbe più volte ripetuto di essere felice, in particolare per aver riunito la sua famiglia, che ama immensamente, e gli amici più cari, soprattutto dopo aver vissuto un momento molto difficile per la sua salute.