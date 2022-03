Belve, la puntata dell’11 marzo su Rai2

Protagoniste della nuova puntata di Belve – condotto da Francesca Fagnani, in onda venerdì 11 marzo, alle 22.55 su Rai2 – sono SERENA GRANDI e ROBERTA BRUZZONE.

Serena Grandi

L’attrice Serena Grandi ripercorrerà tutta la sua vita, dai successi, agli amori, dai problemi con la droga a quelli finanziari. Sollecitata dalle domande della Fagnani torna e, sorprendentemente, smentisce alcuni aspetti controversi della sua vita, come l’uso della cocaina, aggiungendo tuttavia particolari inediti.

Quando la giornalista chiede a Serena Grandi: “Ma per lei è stato un momento di svago o un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”. La Grandi nega tutto: “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”. Al che Fagnani incredula, insiste: “Vabbè lei l’ha ammesso!” La Grandi ribatte: “L’ho dovuto ammettere, perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”. La Fagnani le chiede allora di essere più precisa: “Lei l’ha ammesso, pur non essendo vero, per uscire prima da quel processo? Quindi ha dichiarato il falso?”. La Grandi allora rivela un particolare inedito: “Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”, riferendosi agli arresti domiciliari.

Con un divertente e a volte malinconico botta e risposta con Francesca Fagnani, Serena Grandi racconta di alcuni suoi capricci da diva, come quella volta che pretese sul set una jacuzzi dentro una roulotte, ma anche di Paolo Sorrentino che l’ha voluta nella Grande Bellezza: “Sapevo che rivedendomi sarebbe stato un inferno, avevo un busto per essere così iconica e così tanta… lui pensava che fossi una diva al tramonto, è stato faticoso ma molto forte ma poteva essere anche depressivo…” La Grandi, poi, mette su un siparietto divertente quando la Fagnani le chiede dell’altra diva dell’epoca, la sua rivale Francesca Dellera: “C’era la Grandi e c’erano le mezze calze”. La Grandi, incalzata dalle domande precise della Fagnani smentisce con molta fatica e con momenti comici, tutta una serie di storie che le sono state attribuite, da Agnelli, a Morandi, a Celentano, a Pino Daniele, a Berlusconi e a Bettino Craxi anche se, poi, in un fuori onda ….

Roberta Bruzzone

Altra protagonista della puntata sarà Roberta Bruzzone, la più famosa criminologa della Tv. In un’intervista divertente e spudorata confessa alcuni aspetti della sua vita e del suo lavoro non sempre conosciuti.

Roberta Bruzzone racconta del manuale che ha scritto per individuare un manipolare affettivo. Quando la Fagnani le chiede “ma è una cosa che è capitata anche a lei?” La Bruzzone risponde: “sì, sono scivolata in un periodo di dipendenza affettiva, nonostante avessi reagito mi sono trasformata in uno zombi”. Confessa anche di non aver voluto figli: “non li ho voluti per egoismo, ma non sarei stata una buona madre”.

In altri momenti con molta ironia racconta della capacità che si riconosce di occultare un cadavere e commettere un delitto perfetto, dei giri in moto messi all’asta per la gioia dei fans (non abbracciati a lei, ovvio, ma su un’altra moto), alla convinzione che non rinuncerebbe alla TV anche se di certo non parteciperà mai ai quei programmi che nonostante l’alto cachet, circa mezzo milione, considera non adatta a lei, come l’Isola dei Famosi: anche perché in un regime di privazione teme di avere un calo di zuccheri e andare fuori di testa. E infine alcune curiosità private sul suo conto, per esempio che riceve molte proposte da donne, una in particolare che voleva portarla a Venezia per il carnevale per avere con lei un’esperienza BDSM.