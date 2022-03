Bagno a mezzanotte, il nuovo singolo di Elodie

Bagno a mezzanotte è il titolo del nuovo singolo di Elodie in uscita il 9 marzo 2022.

“È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri.”