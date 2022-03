Avere uno spazio web per il proprio sito: hosting gratuito come funziona

(Adnkronos) –

Milano, 23/03/2022 – Prima di creare il sito web della propria azienda, della propria attività o e-commerce, ci sono alcune scelte che bisogna effettuare. È necessario appoggiarsi ad un servizio che metta a disposizione uno spazio in cui vengono archiviati i file che compongono le pagine e la struttura del proprio sito.

Il servizio dunque prende il nome di hosting, che fisicamente si trova su un server, la macchina pensata per archiviare tutto il database.

L’hosting è l’intero servizio che consente a un webmaster di archiviare pagine web e renderle disponibili su internet, dove, attraverso il dominio, ovvero il nome che identifica il sito web on line, saranno raggiungibili dagli utenti grazie ad un browser.

Esistono servizi di hosting sia gratuiti che a pagamento, i primi generalmente non offrono molte possibilità di personalizzazione, i secondi invece possono offrire dei servizi aggiuntivi come ad esempio la possibilità di registrare un dominio, di acquistare una posta professionale, o un certificato SSL (che aggiunge sicurezza alla trasmissione dei propri dati).

Sta arrivando una nuova società che fa dell’innovazione il suo punto di forza. Si chiama G-Network Italia, fondata di recente da Gianluca Poggi, giovanissimo e promettente imprenditore di Roma, dell’età di 24 anni, che dà la possibilità di ottenere un servizio di hosting performante e gratuito in cambio di pubblicità. Un servizio innovativo che, a costo zero, permette di massimizzare lo spazio web personale, grazie a un’assistenza iniziale garantita dal team G-Network Italia. Affidandosi al servizio hosting si può creare una vetrina web performante e fornire al proprio sito il giusto brio senza investire un solo centesimo.

Si presenta come un servizio semplice ed innovativo che può combinare in maniera intelligente gli aspetti del marketing con il servizio tecnico. Grazie all’opera del suo giovane fondatore Gianluca Poggi, G-Network Italia è una società che punta alla creazione di proprie piattaforme web innovative, con rilascio di apposite applicazioni su App Store e su Play Store. si tratta di progetti unici nel loro genere, altamente tecnologici, in grado di sfruttare un sistema di algoritmi del tutto innovativo. L’obiettivo di G-Network è, in definitiva, innovare nel campo della tecnologia informatica e, al contempo, semplificare la vita dei propri utenti e clienti. È anche da qui che nasce l’idea di offrire un servizio di hosting gratuito, completo di assistenza iniziale e competenze tecniche.

In particolare, il servizio hosting di G-Network offre a costo zero uno spazio web sui propri server privati completo di:

1. hosting per il sito web personale o per le attività commerciali;

2. un dominio web .it/.com/.net/.org che G-Network registra per il cliente;

3. 10+ indirizzi email di posta elettronica del tipo info@tuodominio.it;

4. accesso FTP per caricare contenuti direttamente tramite applicazioni del tipo FileZilla.

In aggiunta a tutto questo il team di G-Network Italia fornisce tutta l’assistenza dedicata per l’installazione di WordPress, Joomla o Drupal che consentono, in seguito, di gestire al meglio ogni aspetto del sito, in totale autonomia.

Tutti questi servizi non hanno un costo, la vera innovazione sta nello scambio di “pubblicità” al servizio stesso.

G-Network Italia chiede quindi di mantenere sul sito una o più campagne pubblicitarie, mediante banner o messaggi di altro tipo, che facciano riferimento all’attività e ai propri progetti, per i quali attualmente ci lascia ancora un po’ sulle spine. In questo modo non solo si darà visibilità all’azienda, ma, al contempo, si potrà investire sulla propria attività e sul proprio spazio web senza spendere un euro.

Si tratta di una azienda giovanissima, come il suo brillante fondatore, e ancora in piena fase di espansione. Grazie alle capacità tecnologiche del Team è in grado di coniugare gli attuali aspetti principali del Digital Marketing alle possibilità offerte dalla tecnologia, presentandosi come un’ottima alternativa nel panorama dell’Hosting; rappresentando una buona possibilità per chi ha un azienda o un e-commerce o semplicemente vuole creare il proprio sito web.

Contatti:



www.gnetwork.it



hosting@gnetwork.it