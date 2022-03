Audi Q5: in arrivo la terza generazione della SUV media

Nel corso dell’autunno del 2023 debutterà la nuova Audi Q5, ovvero la terza generazione per la SUV di medie dimensioni della Casa di Ingolstadt. La commercializzazione, invece, partirà nel corso della primavera del 2024, con le motorizzazioni 2.0 TFSI a benzina e 2.0 TDI a gasolio dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Esteticamente, la prossima Audi Q5 sarà riconoscibile per lo stile in linea con la Q4 e-tron. Lunga non meno di 475 centimetri, sarà proposta anche nella variante Sportback con la carrozzeria SUV coupé. Inoltre, condividerà la piattaforma modulare MLB Evo con la nuova A4.

La gamma della nuova Audi Q5 comprenderà anche le versioni 45TFSIe, 50TFSIe e 55TFSIe a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Quest’ultima, inoltre, sarà prevista anche per le sportive SQ5 ed RSQ5. Categoricamente esclusa la configurazione a propulsione elettrica, per lasciare totale spazio all’inedita Q6 e-tron.