Au Vodka piace agli italiani. Ecco chi c’è dietro la strategia di marketing: spunta Driss El Faria

Au Vodka è pronta a far impazzire gli italiani. Adesso la vodka giunge nel nostro Paese grazie a una partnership in esclusiva per lo sviluppo del brand con il gruppo che ha messo in atto il successo di Aviva, best seller su Amazon e punto di riferimento anche nel settore delle feste.

Da quello che s’apprende (i dettagli dell’accordo saranno resi noti nei prossimi giorni) sarà curata la strategia di marketing e, quindi, lo sviluppo del brand. Dietro questa operazione c’è Driss El Faria, imprenditore 30 enne di Vigevano che ha lanciato Aviva, Bombeer, Mood Wines e sta per sbarcare con Proonty.it (che rivoluzionerà il settore dell’imprenditoria). Di lui, tra l’altro, questa settimana parla anche Forbes.it con un’intervista a tutto tondo.

Qualche notizia in più sulla Vodka ultra premium arriva dal sito Beverfood che la descrive così: “leader del mercato in Uk giocandosela con competitor del settore come Belvedere e Grey Goose, grazie anche all’ingaggio di ambassador importanti come la leggenda della boxe Floyd Mayweather e l’ex stella del calcio Ronaldinho”. In Italia, quindi, potrebbe sbancare.

Sempre Beverfood scrive ancora: “La caratteristica di Au Vodka è il fatto di essere una vodka liscia ma con differenti colori con differenti gusti, combinando la pluripremiata vodka con una fusione di frutta, succhi e aromi naturali creando una gamma di prodotti unici”.

Qualche cenno storico su questa Vodka non deve mancare. E’ nata nel 2016 grazie a Charlie Morgan e Jackson Quinn, che in quegli anni erano poco più che ventenni. La loro idea, probabilmente, era creare una vodka diversa andando in controtendenza rispetto alla tradizione. Così, hanno deciso di produrla da soli. Senza aiuti. Duemila bottiglie prodotte per il primo lotto, che viene distribuito in alcuni bar e locali vicino la loro città natale di Swansea. Il successo arriva subito ed inizia il periodo d’oro. Il resto è storia di questi giorni giorni.