Aste per Pet riciclato, da Corepla via libera a produttori e imbottigliatori

(Adnkronos) – Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, ha annunciato che, “a fronte della necessità di conseguire i nuovi obiettivi di utilizzo di Pet riciclato nella fabbricazione di bottiglie per bevande (come previsto dalla Direttiva Sup), e di assicurare il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori di bottiglie per bevande, definendo percentuali e modalità di restituzione, ha proceduto a modificare il Regolamento Aste e le Condizioni Generali di Vendita, inserendo i produttori e gli imbottigliatori di bottiglie in Pet fra i soggetti che possono partecipare alle aste consortili, prima accessibili solo ai riciclatori”.

“Con questo ultimo intervento, il Consorzio si allinea alle nuove direttive europee – ha sottolineato il presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo – e offre ad un’ulteriore categoria di stakeholder l’opportunità di accesso alle aste del Pet, con l’intento di rendere alla portata della filiera gli ambiziosi obiettivi fissati dalla normativa. Si tratta di un passo avanti fondamentale per accogliere in modo costruttivo i dettami della Direttiva”.