Arval lancia Arval Connect, una soluzione per aiutare i clienti a controllare al meglio i costi della flotta e accelerare la transizione energetica

(Adnkronos) –

In un contesto in cui il controllo dei costi di gestione della flotta e le azioni positive sulle questioni ambientali sono delle priorità, per supportare i propri clienti, Arval ha rinnovato Arval Active Link, la sua offerta di servizi connessi, e lancia Arval Connect



Arval Connect è costruito su casi e storie di successo dei clienti



Milano, 29 marzo 2022.Arval Connect è una piattaforma telematica che raccoglie i dati di viaggio e del veicolo, mettendoli a disposizione sia dei driver che dei Fleet Manager.

Con un team interno di esperti, Arval ha investito nella telematica nel corso degli ultimi dieci anni e oggi conta 400.000 veicoli connessi nella propria flotta. Nell’ambito della strategia Arval Beyond, Arval ha annunciato l’ambizioso obiettivo di raggiungere 1,5 milioni di veicoli connessi entro la fine del 2025, pari al 75% della flotta noleggiata. Oggi, Arval Italia conta più di 200.000 veicoli connessi, pari a oltre l’80% della sua flotta totale.

Arval Connect offre una navigazione incentrata sui vantaggi per il cliente ed è costruita sulla base della loro esperienza e delle loro esigenze, un accesso facile e veloce alle informazioni più rilevanti e una nuova sezione dedicata alla transizione energetica.

Concretamente, con Arval Connect, i clienti avranno a disposizione uno strumento utile a:

• ottimizzare il loro total cost of ownership (TCO), ad esempio identificando le leve per ridurre il consumo di carburante (fino al 16% di risparmio)

• avere una flotta più sicura e sostenibile, fornendo un profilo personalizzato del comportamento di guida e promuovendo la sicurezza stradale (fino al 25% di riduzione degli incidenti), analizzando le opportunità di elettrificazione e riducendo le emissioni di CO2

• usufruire di una flotta più efficiente, offrendo la possibilità di assegnare incarichi urgenti, ottimizzando i percorsi e i tempi

Per rispondere alle aspettative dei clienti, Arval Connect sarà offerto con due pacchetti:

• Essential Connect (senza geolocalizzazione) per risparmiare sui costi della flotta e andare incontro agli obiettivi di Corporate Social Responsibility

• Ultimate Connect (con geolocalizzazione) per rendere la flotta più efficiente

Arval Connect combinerà le informazioni della connettività con i servizi di assicurazione



Con l’obiettivo di aumentare la guida sicura ed eco-consapevole, ridurre il numero di incidenti stradali e aiutare i clienti a risparmiare, Arval va ancora oltre collegando i dati sul comportamento di guida con la gestione del rischio. I clienti Arval in Gran Bretagna e Italia saranno i primi a beneficiare di questi due nuovi servizi pilota:

• un servizio “Connected insured rental” rivolto alle aziende che fornirà uno sconto sul noleggio in base alla storia di guida del driver, quando il veicolo è assicurato da Arval

• un programma “Connected Drivers – Pay HOW You Drive”per supportare i clienti privati nel migliorare i loro punteggi legati a una guida sicura ed ecologica, supportandoli con una serie di consigli personalizzati e interessanti incentivi economici

“In un momento in cui le aziende stanno monitorando con attenzione le emissioni di CO2 e la flotta, la nostra missione è aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi attraverso una mobilità più intelligente. Con Arval Connect, forniamo loro uno strumento di consulenza sul noleggio che prevede vantaggi tangibili e la possibilità di prendere decisioni migliori. In combinazione con i servizi assicurativi, offriamo un approccio innovativo per incoraggiare una guida sicura ed eco-consapevole”, commenta Alain Van Groenendael, Presidente e CEO di Arval.

Arval Connect è attivo oggi in 22 Paesi.

Contatti stampa Arval Italia



Sara Marenzi – sara.marenzi@arval.it



Martina Tamanti – martina.tamanti@arval.it



Arval Italia



Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 243.000 veicoli a livello nazionale e più di 60.000 clienti e, da 25 anni, è il leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità. Grazie a un’eccellente qualità del servizio e a una struttura commerciale che pone il Cliente al centro, Arval punta da sempre ad offrire soluzioni di mobilità innovative ai propri Clienti: utenti privati, professionisti, PMI e grandi aziende internazionali che cercano la soluzione perfetta per ottimizzare la propria mobilità o quella dei loro collaboratori.

www.arval.it



Arval



Arval è specialista nel noleggio a lungo termine di veicoli e in soluzioni innovative di mobilità, con una flotta vicina agli 1,5 milioni di veicoli noleggiati alla fine di dicembre 2021. Ogni giorno, i 7.500 collaboratori di Arval in 30 Paesi offrono ai propri clienti – grandi aziende internazionali, piccole e medie imprese e privati – soluzioni flessibili per realizzare tutti i loro viaggi, in modo semplice e sostenibile. Arval è membro fondatore di Element-Arval Global Alliance, leader mondiale nella gestione di flotte aziendali con 3 milioni di veicoli gestiti in 53 Paesi. Arval è stata fondata nel 1989 e fa parte del Gruppo BNP Paribas. All’interno del Gruppo, Arval è inserita nella linea di business Retail Banking & Services.

www.arval.com



BNP Paribas



BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. È attiva in 68 Paesi con più di 193.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori d’attività: Domestic Markets e International Financial Services (con reti di banche retail e servizi finanziari) che fanno parte della divisione Retail Banking & Services, e Corporate & Institutional Banking, divisione dedicata ai clienti corporate e istituzionali. BNP Paribas accompagna i clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, grandi imprese e clienti istituzionali) per aiutarli a realizzare i loro progetti, proponendo servizi di finanziamento, di investimento, di risparmio e di custodia. In Europa, il Gruppo opera in quattro mercati domestici (il Belgio, la Francia, l’Italia e il Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è il numero uno in Europa nel mercato dei finanziamenti ai privati. BNP Paribas sviluppa inoltre il proprio modello integrato di banca retail nei Paesi del bacino del Mediterraneo, in Turchia, in Europa dell’Est e può contare su una rete importante nella parte occidentale degli Stati Uniti. Nelle sue attività di Corporate & Institutional Banking e International Financial Services, BNP Paribas è leader in Europa, con una forte presenza nelle Americhe e attività solide e in forte crescita nella regione Asia-Pacifico.

www.bnpparibas.com