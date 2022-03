Artmarket.com: celebri artisti del calibro di Damien Hirst, Takashi Murakami e Vhils stanno entrando nel mondo degli NFT

(Adnkronos) – PARIGI, 4 marzo 2022 /PRNewswire/ — Un anno fa, gli NFT hanno preso d’assalto il mercato dell’arte. Le grandi case d’asta hanno ricoperto un ruolo cruciale nella diffusione di questo fenomeno: prima Christie’s, poi Sotheby’s, infine Phillips. Sono molte le gallerie d’arte a essere state subito attratte dalla novità, al punto da sviluppare, come avvenuto alla Pace Gallery, proprie piattaforme. La maggior parte, tuttavia, preferisce aspettare ancora, nonostante i loro artisti stiano già sviluppando importanti progetti digitali, portati avanti in alcuni casi in maniera indipendente.

Vhils, Delphic (2012). Poster con bordi strappati, resina epossidica. Venduto il 5 maggio 2019 per $ 39.300 ©Artcurial

Secondo Thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: “Gli artisti sono fortemente attratti dal nuovo mercato NFT e vorrebbero testarlo. Si tratta di un fenomeno in forte crescita, in grado di coinvolgere i settori più diversificati: moda, musica, videogiochi e molti altri ancora. Tuttavia, questo universo è governato da codici specifici: per affrontarlo con successo, è necessario essere in grado di sviluppare un vero e proprio progetto digitale e riunire una community di collezionisti, redigere smart contract, e padroneggiare l’intero processo di dropping”.

Si tratta di compiti logistici normalmente gestiti da una galleria, ma finora sono stati curati dagli artisti stessi e dai loro team, con vari gradi di successo.

Grandi nomi dell’arte contemporanea

Forte dell’esperienza di collaborazione con importanti brand, l’artista giapponese Takashi Murakami ha lavorato negli ultimi mesi con lo studio RTFKT, recentemente acquisito da Nike: “Sapevo di poter imparare molto sul metaverso da questi giovani”. Alla fine di marzo 2021, Murakami aveva pubblicato 108 Flowers sulla piattaforma OpenSea, ma li ha rimossi pochi giorni dopo. La nuova collaborazione con RTFKT gli ha permesso di rielaborare le sue opere e i relativi “contratti intelligenti”, ed è ora in procinto di lanciare un nuovo drop del suo Murakami.Flowers.

Anche Urs Fischer ha pubblicato una collezione NFT nella primavera del 2021. In un’intervista rilasciata al Wall Street Journal, il suo gallerista Larry Gagosian ha dichiarato di volersi prendere il tempo necessario per esplorare la tecnologia NFT prima di addentrarsi in questo mondo. Nel frattempo, anche Damien Hirst ha lanciato una collezione NFT, The Currency. Seguendo le orme di Andy Warhol (la cui omonima Fondazione ha venduto cinque delle sue creazioni digitali in NFT tramite Christie’s nel maggio 2021), Damien Hirst ha creato 10.000 opere al confine tra creazioni uniche e investimenti intercambiabili, mettendo così in discussione la caratteristica di non fungibilità degli NFT: “Quando l’arte cambia e diventa valuta, e quando la valuta diventa arte”.

Gli street artist sono già in vantaggio

Abituati a lavorare con il supporto delle loro gallerie, ma in grado di muoversi anche senza il loro aiuto, gli artisti di strada sono meglio equipaggiati per orientarsi nella giungla degli NFT. La maggior parte di loro ha iniziando adottando pseudonimi e lavorando nell’ombra, spesso di notte, rivelando solo all’alba le nuove opere che poi fanno il giro del mondo sui social. Questo modus operandi ha molto in comune con i drop NFT.

L’artista portoghese Vhils, noto per le sue opere murali create rimuovendo materiale con uno scalpello o con l’utilizzo di esplosivi, ha chiaramente dimostrato la sua padronanza dei codici digitali. Molto attivo su Twitter, Discord e Instagram, ha già pubblicato una decina di collezioni sulla piattaforma Nifty Gateway. Le sue creazioni effimere assumono quindi un carattere del tutto nuovo, un modo alternativo di esistere nello spazio digitale. È ora possibile acquistare i video delle sue esplosioni e dei “detriti” che ne risultano.

Rievocando le sue pratiche artistiche, Vhils sta anche utilizzando una delle opzioni associate agli NFT nota come Burning, per rimuovere NFT dai contratti Blockchain. “Il Token Burning consente ai possessori di NFT dei miei precedenti drop di scambiarli con quelli nuovi e più rari. Questo processo permette ai sostenitori del mio lavoro di determinare quali pezzi vivono e quali invece periscono.

Altri due street artist della galleria Danysz, Faile e Futura 2000, hanno emesso token sulla piattaforma Nifty Gateway, e Shepard Fairey, D*Face,Mr Doodle e persino Kenny Scharfhanno fatto lo stesso.

Gli innovatori

Daniel Arshamha apprezzato fin da subito la possibilità di estendere il suo orizzonte nel Metaverso grazie a una collaborazione con lo studio SixN.Five. Nel maggio 2021 hanno lanciato una Open Edition intitolata Eroding and Reforming Bust of Rome (One Year): sono stati emessi 671 NFT al prezzo iniziale di 1.500 dollari, mentre il valore minimo attuale è pari a 4.900 dollari. Rappresentato dalla galleria Perrotin, Daniel Arsham ha già prodotto altre sei serie di NFT in edizioni più o meno rare, dall’opera unica intitolata Eroding and Reforming Venus of Arles (72.6 Years) a un’edizione in 200 copie, Eroding and Reforming 356.

Tra le proposte degli artisti contemporanei in grado di sfruttare al meglio i codici del mercato NFT, quella della Rocket Factory è senza dubbio una delle più interessanti. L’artista Tom Sachs, rappresentato dalla Thaddaeus Ropac Gallery, ha ideato 1.000 razzi composti da tre parti (ogiva, corpo e blocco di coda) che possono essere acquistate separatamente e ricombinate a creare un razzo completo, che potrà poi “decollare”; le tre parti vengono quindi cancellate e sostituite da un nuovo razzo, mentre una copia “reale” viene creata da Tom Sachs e lanciata. “Il razzo NFT completo, il suo gemello fisico (se recuperato) e il video che documenta il lancio formano una Santissima Trinità”.

Nonostante i problemi relativi alla sicurezza delle collezioni negli e-wallet e l’origine degli NFT sulle piattaforme (a partire da OpenSea), un numero sempre maggiore di artisti contemporanei vede un’enorme opportunità nella tecnologia NFT, che consente di inventare nuove creazioni nel Metaverso dando così vita a interi capitoli del loro lavoro fino a oggi impossibili da commerciare.

