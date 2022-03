Ara Partners investe in CycleØ

(Adnkronos) – Acquisisce FNX Liquid Natural Gas per formare la principale piattaforma europea per il biometano

DUBLINO e LONDRA, 21 marzo 2022 /PRNewswire/ — Ara Partners (“Ara”), una società di private equity specializzata in investimenti di decarbonizzazione industriale, ha reso noto oggi di aver collaborato con Laurence Molke per creare CycleØ Group Limited (“CycleØ” o l'”Azienda”), una piattaforma europea per il biometano, attraverso l’acquisizione di FNX Liquid Natural Gas S.L. (“FNX”).

CycleØ, che è guidata da Laurence Molke in qualità di CEO, sviluppa e gestisce attivamente progetti di biometano in tutta Europa. Le comprovate tecnologie proprietarie dell’Azienda sono progettate per catturare, trattare e potenziare il gas metano naturale prodotto principalmente dai settori agroalimentare e zootecnico. Oltre a diventare produttori di energia distribuita del futuro, gli agricoltori ridurranno drasticamente le loro emissioni di gas a effetto serra mantenendo le attuali capacità. Il biometano trattato di CycleØ è utilizzato come preziosa risorsa energetica verde in qualsiasi applicazione come sostituto diretto delle forme tradizionali di gas naturale. L’azienda è focalizzata in particolare sulle opportunità nei mercati del biogas per veicoli (bio-G2V) e del biogas per reti (bio-G2G).

Laurence Molke ha dichiarato: “In questo momento critico nella lotta al cambiamento climatico, la captazione efficiente e l’uso produttivo del biometano sono tra i modi più efficaci per creare una risorsa energetica affidabile, sostenibile e verde e ridurre direttamente i gas serra inquinanti che stanno danneggiando il nostro pianeta. L’investimento strategico unico di Ara incentrato sulla decarbonizzazione e la sua competenza nel sostenere le aziende in forte crescita la rendono un partner particolarmente prezioso man mano che incrementiamo rapidamente il nostro team e il nostro livello di attività in tutta Europa”.

FNX, con sede a Bilbao, è uno dei principali fornitori di soluzioni per le energie rinnovabili dal 2015. L’azienda vanta una vasta esperienza nel campo della captazione e della conversione del biogas sia attraverso tecnologie di compressione e liquefazione per applicazioni veicolari e industriali, sia tramite iniezione direttamente negli oleodotti esistenti. I progetti iniziali dell’Azienda comprendono: (i) un impianto operativo a Vilanant, che è il primo progetto bio-G2V-CNG in Spagna, (ii) un impianto operativo a Faenza, che è uno dei più grandi impianti di GNL in Europa e il primo progetto bio-G2V-LNG in Italia, e (iii) un progetto in fase avanzata di sviluppo in Catalogna che sarà uno dei primi progetti bio-G2G in Spagna.

Christopher Picotte, partner di Ara, ha dichiarato: “Laurence vanta una lunga e comprovata esperienza di successo come sviluppatore di progetti di energia rinnovabile su scala industriale in Europa. Insieme al suo team ha sviluppato e costruito progetti pionieristici nell’uso della biomassa e nella captazione diretta del carbonio. L’agricoltura è essenziale per l’Europa dal punto di vista economico e culturale. Siamo lieti di collaborare con CycleØ per costruire un’attività in grado di offrire un contributo immediato e concreto al raggiungimento degli obiettivi climatici europei, sostenendo al contempo uno dei suoi settori più vitali mentre diventa più sostenibile e circolare nei suoi metodi di produzione.”

Informazioni su CycleØ

CycleØ sviluppa e gestisce attivamente progetti di biometano in tutta Europa. Le comprovate tecnologie proprietarie dell’Azienda sono progettate per catturare, trattare e potenziare il gas metano naturale prodotto principalmente dai settori agroalimentare e zootecnico. Oltre a diventare produttori di energia distribuita del futuro, gli agricoltori ridurranno drasticamente le loro emissioni di gas a effetto serra mantenendo le attuali capacità. Per ulteriori informazioni su CycleØ, visitare il sito web www.cycle0.com.

Informazioni su Ara Partners

Ara Partners è una società di private equity specializzata in investimenti di decarbonizzazione industriale. Ara Partners investe nei settori industriale e manifatturiero, chimico e dei materiali, dell’efficienza energetica, dei carburanti verdi, dell’alimentazione e dell’agricoltura, cercando di costruire attività che abbiano un impatto significativo in termini di decarbonizzazione. Per ulteriori informazioni su Ara Partners, visitare il sito web webwww.arapartners.com.

ContattiMark Semer / Alex JeffreyGasthalter & Co. LP.arapartners@gasthalter.com (212) 257-4170