Ansia da stress, come tenerla a bada in modo facile e naturale

L’ansia da stress oggi è una sintomatologia che si nomina molto spesso, purtroppo. Secondo le ultime ricerche più del 70% degli italiani ha sperimentato una situazione stressante che ha influito negativamente sul buon umore.

Le nostre vite sono sempre più piene di impegni e faticose da affrontare. Mille cose da fare, ritmi serrati da rispettare, problemi quotidiani tra lavoro e famiglia, e così cercare di “sopportare” tutto diventa sempre più complesso.

Proprio lo stress, infatti, può portare a manifestazioni che se prolungate sono difficili poi da controllare. Una di queste è l’ansia tra palpitazioni, insonnia, umore instabile fino agli attacchi di panico. Per tenerli a bada è ovvio che è necessario ridurre quella che è stata la causa scatenante, lo stress appunto.

Ecco perché davanti ai primi richiami che il corpo ci manda è bene fermarsi, capire cosa sta succedendo e rallentare i ritmi che ci portano ad essere sempre soffocati e stressati. Migliorare il modo di vivere ed affrontare la quotidianità in modo più normale è facile: bastano piccoli accorgimenti come la meditazione ma anche lo sport che non solo ci ricarica ma ci dà anche la possibilità di sfogare le energie negative.

E se il lavoro diventa soffocante è necessario staccare la spina ogni tanto e rallentare anche quei ritmi circondandosi di emozioni positive, come lo stare insieme con le persone che ci vogliano bene. Ricordiamoci che l’uomo è fatto per stare con gli altri e dunque è bene alimentare i rapporti che ci donano positività e vibrazioni belle.

Cambiare modo di affrontare la vita non è difficile. Basta volerlo, agendo e mettendo in pratica delle buone abitudini. Tra queste si può inserire anche il supporto utile e prezioso dato dagli integratori alimentari che aiutano a rilassarsi riducendo decisamente lo stress, tutto in modo naturale.

VitaVi, punto di riferimento in Italia per la vendita degli integratori online, tra i suoi prodotti innovativi e realizzati solo con materie prime certificate e altamente selezionate, inserisce anche l’integratore contro lo stress. Si chiama V / Ease ed è realizzato con materie prime specifiche per rilassare la mente e migliorare il tono dell’umore.

La melissa Bluenesse® costituisce la base di questo integratore. Grazie alle sue proprietà rilassanti concede il benessere mentale ed unita allo zafferano collabora a ristabilire il tono dell’umore. Nella formula compare anche il triptofano, aminoacido precursore della serotonina, il cosiddetto ormone del buon umore. Infine il magnesio, unito alla vitamina B6, agisce in modo mirata a ridurre stanchezza e affaticamento, permettendo anche il buon funzionamento del sistema nervoso.