Ancora siccità al Nord, ma torna la pioggia sull’Italia: il meteo

(Adnkronos) – 107 giorni senza piogge significative al Nord e nessuna previsione di rovesci durante questo weekend nel settentrione, ma solo qualche piovasco al Sud e su parte del Centro. Intanto, su gran parte dell’Europa, persiste la calma piatta con il super anticiclone di origine nordica o norrena. Senza la pioggia, miraggio lontano, i nuovi dati sono drammatici: -92% di piogge sul Bacino del Po a Marzo, minima portata dal 1972 in alcune sezioni padane, altri dati inquietanti dal Fiume Adige, dalla rete idrografica della Toscana e delle Marche; anche in Umbria si calcola una riduzione delle piogge del 70% nella stagione appena conclusa, il livello del Lago di Bracciano nel Lazio scende sempre più, come quello di tutti i laghi del Nord. Problemi importanti per agricoltura, produzione di energia idroelettrica e, se continuasse così, anche per l’approvvigionamento idrico, come avvenne durante l’estrema siccità del 2017. Ad oggi siamo ufficialmente saliti al secondo posto come periodo più secco dal 1957, se non piovesse fino al 24 aprile verrebbe battuto il record del 1999-2000. Ma i modelli meteorologici sembrano dare una speranza per la prossima settimana: il miraggio pioggia al Nord potrebbe trasformarsi in realtà. Da Mercoledì 30 marzo e fino al 1° aprile potrebbero arrivare infatti 2-3 giorni di pioggia consecutivi e con il ritorno della neve in montagna a 1500 metri.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma per il weekend una situazione meteorologica molto simile agli ultimi 2 fine settimana di Marzo appena trascorsi. Un ‘copia-incolla’ delle previsioni dei fine settimana 12-13 Marzo e 19-20 Marzo: arriveranno di nuovo piogge in Sardegna in successivo spostamento verso il Sud. L’unica differenza, rispetto ai precedenti fine settimana, la sentiremo sulla nostra pelle, con le temperature che saranno decisamente più miti. Dai 25°C degli ultimi giorni caleremo leggermente, ma saremo sempre intorno ai 20°C con condizioni gradevoli e miti.

Nell’attesa, vediamo dunque cosa succederà con la fine di Marzo, ci potrebbe essere un vero ribaltone con la riapertura della porta atlantica e l’arrivo di perturbazioni da Ovest con un carico di pioggia tanto desiderato quanto necessario.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 25. Al Nord: soleggiato a tratti velato. Al Centro: più nubi in Sardegna e poi Toscana, soleggiato altrove. Al Sud: bel tempo salvo velature verso la Sicilia.

Sabato 26. Al Nord: soleggiato salvo velature in Liguria. Al Centro: inizialmente velato poi più nuvoloso, occasionali, ma rari piovaschi in Sardegna. Al Sud: nubi in graduale aumento.

Domenica 27. Al Nord: parzialmente nuvoloso a sud del Po, bello altrove. Al Centro: velato a tratti nuvoloso, possibili piovaschi tra Abruzzo e Molise. Al Sud: nuvoloso con piogge sparse.

Tendenza. Da metà settimana possibile ritorno delle piogge al nord, con qualche nevicata inizialmente a quote elevate poi in calo fino ai 1500 metri.