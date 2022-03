Amaurys Pérez torna in tv con 3 programmi su Discovery

Amaurys Pérez è stato ospite oggi (3 marzo 2022) di Trends&Celebrities su Rtl 102.5 News, appuntamento cult pomeridiano condotto da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci in radiovisione sul canale 233 del DTT.

Proprio all’interno del programma l’allenatore di pallanuoto, pallanuotista e personaggio televisivo cubano naturalizzato italiano ha svelato qualcosa in merito al suo futuro televisivo.

Dopo una prima fase di silenzio, Pérez si è poi lasciato andare, svelando qualche aneddoto dopo che il direttore di Lifestyleblog.it, Bruno Bellini, ha ipotizzato una sua conduzione a Discovery, escludendo Rai e Mediaset.

Uno dei tre programmi si chiamerà “Un Paese a dieta”: il programma punterà a rimettere in forma i concorrenti: “Di sicuro vi divertirete”.

Per Amaurys Perez si tratta di un importante ritorno in tv così come avvenuto con lo sport. A quasi 46 anni, infatti, è tornato a praticare la pallanuoto dopo aver abbandonato l’attività sportiva per allenare.