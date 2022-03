AI Makes Sense Goes Live: la cultura dell’Intelligenza artificiale (e umana) al centro dell’innovazione digitale dei mercati Pharma & Life Science

(Adnkronos) – Il Digital come tutti noi lo conosciamo ha aperto le porte ad innumerevoli opportunità, non solo in termini di business, ma anche nel vero senso della parola entrando negli schermi, nelle cuffie, di migliaia di utenti sempre più interconnessi.

“AI Makes Sense!”, progetto ideato da Trueblue, con la partecipazione di alcune delle principali realtà del mondo Pharma & Life Science, ha visto fino ad oggi la realizzazione di puntate sotto forma di podcast e video intervista. Tutto nasce, infatti, dalla volontà di condividere ad un pubblico sempre più ampio la conoscenza e i punti di vista dei diversi protagonisti che tutti i giorni respirano l’Intelligenza Artificiale e la Digital Transformation all’interno delle loro realtà affinché tutto “abbia un senso”, concetto rafforzato dalle parole di Fabio Moioli, Head Consulting & Services Microsoft, uno dei principali influencer a livello mondiale sui temi legati all’AI e membro del Forbes Tech Council: “ci sono traiettorie chiare su come l’AI si sta evolvendo, ma poi tocca a noi decidere come e quando usarla”. Gli episodi sono accompagnati dalla voce di Fulvio Giuliani – Giornalista, Direttore Quotidiano La Ragione e LinkedIn Top Voice.

In particolare, il focus verte sull’attuale scenario in ambito Pharma & Life Science, in quanto sono molteplici gli aspetti in cui la tecnologia diventa un driver significativo, fermo restando che “la tecnologia è una commodity, ma sono le persone che fanno la differenza” – come dichiarato da Alessandro De Luca, Group CIO, Head of Information Technology Merck Group.

Questo implica un cambiamento a livello organizzativo in termini di progettualità e di adoption dei nuovi strumenti, tema su cui si è espresso Danilo Pagano, Vice President Digital & Head of Global Customer Engagement Lundbeck, dichiarando “la tecnologia c’era anche prima della pandemia, non c’era però l’adoption, ovvero l’utilizzo diffuso dell’AI e la relativa evidenza dei benefici”.

Togliamo subito ogni dubbio: quando si parla di cambiamento, bisogna eliminare il concetto di breve termine.

“La trasformazione digitale è un lungo percorso – far conoscere uno strumento è semplice, ma far sì che venga utilizzato tutti i giorni è un’altra storia” – Valeria De Flaviis – Head of Customer Experience Novartis.

Tuttavia, per far sì che le cose cambino, deve esserci un inizio.

L’evento “AI Makes Sense Goes Live!” nasce dalla volontà di far luce su valori e possibili applicazioni dell’AI in ambito farmaceutico, all’interno di tre specifici ambiti, Sales, Marketing e Data Analysis, ma in modalità LIVE.

Il 27 aprile a Milano e il 4 maggio a Roma, Trueblue aprirà una tavola di discussione sulle tematiche più rilevanti emerse dal confronto dagli speaker di “AI Makes Sense!”, con la possibilità da parte dei partecipanti, di vivere in tempo reale (e in presenza) non solo momenti di confronto ad alto livello, ma anche le esperienze e le dinamiche che Trueblue, grazie anche alla tecnologia Microsoft Dynamics 365®, mette al centro del panorama italiano e non solo, in ambito AI e nei contesti Pharma ed Healthcare.

Un evento dunque da non perdere, che punta sull’eccellenza tecnologica innovativa, strizzando l’occhio alla creazione di esperienze e relazioni, perché “quando crei fiducia e reputazione, il business diventa un “di cui” – Andrea Pecci, Customer Excellence & Innovation Director Takeda.

