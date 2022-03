Agricoltura, Saccardi (Toscana); “Agriturismo grande risorsa, aiuta a superare periodi più duri”

(Adnkronos) – “E’ un grande onore e un grande piacere che la Toscana sia stata scelta per questo evento. Io credo che il tema dell’agriturismo sia una grandissima risorsa. Le aziende agricole hanno avuto la possibilità di sopravvivere ai momenti più duri grazie all’agriturismo e ad evitare lo spopolamento dei territori. L’agricoltura trova nell’agriturismo la modalità per continuare a presidiare il territorio. Il periodo del Covid ha messo in difficoltà gli agriturismi, noi abbiamo messo 14 mln e mezzo di euro a sostegno del settore, dato risposte a 4.500 aziende turistiche, più o meno dell’80% del totale nella regione”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Toscana, Stefania Saccardi, intervenendo al convegno ‘Agriturismo e multifunzionalità. Scenari e prospettive future del settore’, organizzato da Ismea presso ‘Firenze Fiera’.

“Il settore subito dopo le riaperture -ha continuato Saccardi- ha ripreso molto rapidamente ed è stato scelto per stare all’aria aperta e fare un’esperienza in maggiore sicurezza rispetto ad altre situazioni. Il fatto che oggi si presenti il Rapporto di Ismea, che sta diventando sempre più un importante momento di formazione e di informazione, è di grande orgoglio per Regione Toscana. E penso che dalla presentazione di oggi potremo trarre altri argomenti per lavorare su questo settore”, ha concluso.