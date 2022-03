Agenzia di comunicazione: perché è importante sceglierla

Le caratteristiche di un’Agenzia di comunicazione e i ruoli più determinanti



Un’agenzia di comunicazione professionale e affidabile è fondamentale per far crescere un business aziendale. Proprio per questo motivo, è importante capire quali sono le attività che un’agenzia può svolgere e quali sono le principali figure coinvolte.

In questo articolo, quindi, oltre ad approfondire le caratteristiche principali di un’agenzia di comunicazioni, sarà possibile trovare informazioni utili per riuscire a individuare l’agenzia perfetta a cui affidare il proprio piano di comunicazione e marketing per ottenere diversi vantaggi all’interno della propria azienda.



Quali caratteristiche cercare in un’agenzia di comunicazione?

Nel corso degli ultimi anni la comunicazione aziendale è notevolmente cambiata. Si sono modificati i metodi, le tecnologie, i media, le strategie. Tutti questi elementi si stanno sempre più combinando fino a formare un insieme di attività che vengono realizzare sia online che offline da professionisti sempre più qualificati e competenti.

Quindi, il primo passo è saper distinguere un’agenzia di comunicazione da una web agency e un’agenzia pubblicitari. Infatti, sebbene a volte questi termini si usino impropriamente come sinonimi si tratta di agenzie che presentato tra di loro delle importanti differenze.



Le caratteristiche di un’Agenzia di comunicazione

Un’agenzia di comunicazione ha il compito di promuovere l’immagine e le attività di un’azienda, usando le tecnologie più avanzate nell’ambito della comunicazione (nella maggior parte dei casi si tratta di web o digitale).

Naturalmente, il lavoro di un’agenzia di comunicazione non si limita a questo. Infatti, una volta ascoltate le esigenze del singolo cliente, un’agenzia di comunicazione deve saper analizzare il mercato di riferimento del cliente, trovare il target migliore, evidenziare i punti di forza dei prodotti o servizi su cui punta il cliente, dare forza alla brand identity e al brand positioning.

Infine, è fondamentale che un’agenzia di comunicazione realizzi delle strategie che riescano a integrare i canali offline a quelli online.



Le principali figure professionali coinvolte in un’agenzia di comunicazione

Un’agenzia di comunicazione non si occupa solamente di grafica, copywriting o della creazione di siti internet ma è importante che abbia all’interno del proprio team anche degli esperti in web marketing in quanto, anche online, il motore del commercio è la visibilità.

Proprio per questo motivo, una moderna agenzia di comunicazione non può fare a meno di un team di web marketing che dà delle specifiche competenze per il web.

Vediamo, quindi, le principali figure che compongono un’agenzia di comunicazione.

Innanzitutto abbiamo l’art director che si occupa dell’organizzazione e della direzione degli elementi visivi di ogni mezzo di comunicazione, soprattutto nel settore pubblicitario. Il suo lavoro è fondamentale per far sì che possano emergere i valori e le potenzialità di un marchio, garantendo qualità e coerenza dei messaggi da comunicare al target specifico.

Altra figura fondamentale è il grafico che, tramite specifici software si occupa della realizzazione di prodotti visivi di vario genere (loghi, banner, locandine e così via).

L’UX designer, invece, è il responsabile della User Experience. Il suo ruolo è molto importante in quanto progetta un’interfaccia utente che permette alle persone di scoprire un prodotto dall’inzio alla fine.

Un ruolo molto importante è quello dello sviluppatore mobile e app. Si tratta di una professione nata negli ultimi anni e che si occupa di realizzare applicazioni e siti web utilizzabili da dispositivi mobile.

Nell’ambito marketing, invece, una figura determinante è il Digital Marketing Strategist che si occupa di costruire il valore di un marchio, individua gli strumenti di comunicazione migliori per dare al marchio una proposta di valore unica, pianifica strategie online sfruttando tutti i canali a sua disposizione.

Lo specialista SEO e SEM, invece, è colui che deve ottimizzare e migliorare il posizionamento di un sito internet sui motori di ricerca. Tra le sue responsabilità principali abbiamo la gestione del budget, l’analisi dei dati, la determinazione dei KPI di analytics e l’utilizzo delle più moderne tecniche SEO e di Keywords advertising.

Infine, non possiamo non citare in questa lista il Social Media Manager. È quella figura che si occupa di gestire i profili social di un’azienda o di liberi professionisti. Il suo obiettivo è quello di creare un rapporto diretto con gli utenti, così da fidelizzare i clienti e mettere in risalto i punti di forza di un’attività commerciale. Potremmo dire che, principalmente, si occupa di engagement.



Le più importanti attività svolte da un’agenzia di comunicazione

Tra le più importanti attività che un’agenzia di comunicazione svolge c’è, sicuramente, la definizione di una strategia funzionale. Infatti, quando si arriva online una delle maggiori difficoltà è proprio stabilire la propria strategia.

Affidarsi a un’agenzia professionale serve proprio a non spendere inutilmente il proprio budget in un’attività online priva di un filo conduttore.

Un’agenzia di comunicazione, invece, stabilisce il migliore piano di azione adatta all’azienda che richiede il servizio. Soltanto in questo modo si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati.

Posizionare il brand è un altro dei compiti svolti da un’agenzia di comunicazione. Fondamentale, infatti, è posizionare il proprio brand nel settore di riferimento. Si tratta di un’altra di quelle attività che deve essere svolta da professionisti e che non si può improvvisare. Riuscire a far diventare il proprio brand riconoscibile all’interno della propria nicchia di mercato significa avere la certezza di diventare un simbolo riconoscibile per gli utenti che lo percepiranno come familiare.

Affidarsi a un’agenzia di comunicazione significa anche avere la certezza di ottenere contenuti di qualità come, ad esempio, articoli da pubblicare sul blog aziendale, che accendono l’interesse del proprio target di riferimento con notizie e consigli utili.

Uno dei punti più importanti, però, è il posizionamento sui motori di ricerca. Ottimizzare i propri contenuti e indicizzare le keywords più importanti all’interno della SERP di Google consente di ottenere un traffico qualificato sempre maggiore.

Un’agenzia di comunicazione si occupa anche della presenza efficace sui Social Media dando alle aziende la possibilità di conquistare spazio e considerazione online tramite adeguate strategie di Social Media Marketing e prepara anche campagne pubblicitarie ad hoc. È fondamentale affidare queste attività a un’agenzia specializzata così da avere la certezza di ottenere un ritorno dal proprio investimento.

Un punto che non può essere sottovalutato è l’analisi dell’andamento e dei competitor. Infatti, il mondo della comunicazione e del web si evolvono molto velocemente. Per questo, non ci si può affidare a strategie fisse. Il piano d’azione deve essere continuamente rivisto analizzando i risultati ottenuti. In questo modo si ha la possibilità di intervenire in caso le cose non funzionino al meglio.

Un’agenzia di comunicazione ha le giuste figure che possano occuparsi di questi aspetti con competenza e professionalità. Infatti, oltre a monitorare gli andamenti è fondamentale analizzare i movimenti dei competitor, magari sfruttando qualche loro idea a proprio favore.

Pensiamo per esempio alla strategia ideata sulla Vodka premium che è stata decisa proprio da una agenzia di comunicazione che ha permesso di rendere il brand più conosciuto e di poter sbancare nel mercato UK.

Infine, non possiamo non parlare della realizzazione di un sito web, uno degli strumenti che aiuta maggiormente a raggiungere gli obiettivi aziendali, segnando il confine tra un’attività vincente e una che, invece, arranca.

Pensiamo per esempio ai pagamenti digitali come si sono sviluppati in epoca post covid e di come ormai siano diventati una realtà, come affermato anche in questo nostro precedente articolo.

Un’agenzia di comunicazione ha nel suo team figure con adeguate competenze nella realizzazione di piattaforme online funzionali e che sappiano conquistare il target di utenti di ogni azienda. Ogni cliente, infatti, ha le proprie esigenze e un’agenzia sa come rispettare queste differenze.