Amadeus conduce Affari Tuoi – Formato Famiglia (5 marzo)

Iva Zanicchi e Christian De Sica sono i vip ospiti di Affari Tuoi – Formato Famiglia di sabato 5 marzo.

Alle 20.35 su Rai 1 andrà in onda la terza puntata del programma, nuova versione del celebre gioco dei pacchi condotto per la prima volta da Amadeus, con la partecipazione di Giovanna Civitillo.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Nella prima partita giocherà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi. Con loro, ci sarà un ospite: Iva Zanicchi.

Nella seconda partita, dal titolo “Pacchi Celebrity”, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip: Christian De Sica, anche lui accompagnato da parenti e persone care, con il compito di aprire i pacchi. Tra loro ci saranno Serena Autieri ed Eleonora Giorgi.

In entrambe le partite, in palio ci sarà un montepremi massimo di 300.000 euro che, nella prima partita, in caso di vittoria, andrà al concorrente, nella seconda, con il concorrente vip, verrà devoluto, eventualmente, interamente in beneficenza.

Al centro del game show, come sempre, ci saranno i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi e, tra le novità di quest’anno, ci sarà la presenza di 3 “Pacchi Fortuna”, che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco fino al termine della partita.