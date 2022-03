Adrian Grenier nominato Chief Earth Advocate per World View

Attore, ambientalista e ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite aiuterà World View a ispirare un rinnovato apprezzamento per la Terra attraverso il turismo spaziale

TUCSON, Arizona–(BUSINESS WIRE)–World View, l’azienda leader nel settore dei palloni stratosferici e del turismo spaziale, ha annunciato oggi che l’ambientalista, attore e ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite per l’ambiente Adrian Grenier è stato nominato Chief Earth Advocate. In questo nuovo ruolo sosterrà la missione di World View volta a riscoprire la Terra, ispirando nuove prospettive sul pianeta e incoraggiandone un rispetto più profondo quale organismo vivente. L’annuncio di oggi segue l’entrata dell’azienda nel mercato del turismo e dell’esplorazione spaziale con l’intento di offrire un’esperienza spaziale accessibile e di lunga durata sulla Terra.





World View ha progettato l’esperienza di turismo spaziale sulla base di quello che è lo scopo commerciale nonché punto focale dell’azienda: ispirare, creare ed esplorare nuove prospettive per un futuro radicalmente migliore. L’esperienza di turismo spaziale offerta dall’azienda fornisce ai clienti un viaggio profondamente suggestivo, che inizia da uno degli spazioporti di World View e prosegue fino ai margini dello spazio. La missione di World View è di far sperimentare questo momento di trasformazione a una massa critica di esseri umani con la consapevolezza che potrebbe portare a un futuro nettamente migliore per il nostro fragile pianeta.

Nel suo nuovo ruolo, Grenier collaborerà con la leadership di World View per ideare e sviluppare strategie atte a garantire che gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda siano raggiunti attraverso partnership, programmazione e iniziative globali. Egli contribuirà anche allo sviluppo della strategia ambientale, giocando un ruolo chiave nell’aiutare i partecipanti a capire il loro rapporto individuale con il pianeta mentre si preparano e riflettono sul viaggio che andranno a compiere.

“La storia di come eco-attivista di Adrian parla da sé. World View è felice di dare il benvenuto ad Adrian come nostro Chief Earth Advocate. Il nostro obiettivo principale è quello di permettere ai clienti di vedere la bellezza della Terra che abitiamo in modo da poter migliorare radicalmente il futuro del nostro pianeta. Adrian è un paladino eccellente e ci aiuterà nella nostra missione” ha affermato Ryan Hartman, presidente e amministratore delegato di World View.

La conservazione è stata a lungo al centro dell’attivismo sociale di Grenier. Nel 2017, ha aiutato il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente a lanciare Clean Seas, una campagna per porre fine all’inquinamento marino da plastica. Ha anche sostenuto Wild for Life, battendosi per la difesa del pesce sega. La Fondazione Lonely Whale, di cui è co-fondatore, si sforza di ispirare empatia verso le specie marine e sviluppare sostenitori a vita della salute degli oceani. La sua innovativa campagna StopSucking mira a scoraggiare l’uso delle cannucce di plastica monouso, che sono particolarmente dannose per la fauna marina. Grenier sostiene attivamente le organizzazioni incentrate sull’educazione che cambia le abitudini.

“È un onore per me servire come Chief Earth Advocate di World View. La partnership mi permette di usare la mia piattaforma per sostenere scelte più sane e rigenerative per la Terra. Il turismo spaziale è un concetto eccitante, e il fatto che World View metta la nostra interconnessione al centro dell’esplorazione è in linea con i miei valori personali. Insieme, saremo in grado di onorare il pianeta e incoraggiare le generazioni future a essere migliori amministratori delle sue risorse e della sua bellezza” ha concluso Adrian Grenier, Chief Earth Advocate di World View.

La missione di World View: riscoprire la Terra

In base al programma di turismo spaziale globale di World View, i primi voli commerciali partiranno all’inizio del 2024. A differenza di tutte le altre compagnie di turismo spaziale, World View prevede di far partire i voli da spazioporti all’avanguardia situati in luoghi iconici come il Grand Canyon e la Grande Barriera Corallina, fornendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare meraviglie naturali e artificiali sia a terra sia una volta giunti ai confini dello spazio.

I voli accoglieranno otto partecipanti e due membri dell’equipaggio World View in un pallone atmosferico a zero pressione e capsula spaziale pressurizzata a una quota di 100.000 piedi, ossia a circa 23 miglia (30 km) sopra la Terra, per un’esperienza trasformativa che durerà dalle sei alle 12 ore, con una durata media del volo compresa tra le sei e le otto ore. I partecipanti decolleranno col buio per poter vedere l’alba sulla Terra, osservare la curvatura del nostro pianeta e sperimentare l’oscurità dello spazio. Vedranno un mondo senza frontiere e senza razze, e si immergeranno appieno nella bellezza, nella fragilità, nella storia e nell’importanza delle aree che circondano ogni località e della Terra stessa.

INFORMAZIONI SU WORLD VIEW

World View è la società leader d’esplorazione stratosferica con una missione volta a ispirare la comunità globale a riscoprire la Terra. Sia tramite la sua previa attività di imaging, Stratollite, sia tramite quelle lanciate da poco di turismo ed esplorazione spaziale, World View si adopera per assicurare il conseguimento del suo obiettivo ultimo: onorare il pianeta, in modo che le future generazioni si sentano fortunate di chiamarlo casa. Per maggiori informazioni visitare worldview.space.

