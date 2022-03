A Milano apre ‘Sguardi’, i volti di Bruno Pellegrino

(Adnkronos) – Si è aperta ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano la mostra ‘Sguardi’ dell’artista Bruno Pellegrino. La mostra, organizzata dall’Associazione Pier Lombardo con il sostegno di Intesa Sanpaolo, resterà aperta fino al 27 marzo. L’esposizione milanese di Pellegrino, curata da Jean Blanchaert, è composta da 120 opere, volti umani immaginari, ed è pensata come un’installazione in cui i volti appaiono come personaggi, parti di una visione immaginata e accompagnati da frasi, suoni e musiche. L’allestimento è a cura di Fabio Cherstich e il coordinamento di Diletta Ferruzzi. (FOTO)

Oltre ai ritratti, sono esposte una ventina di composizioni floreali di Pellegrino, destinate al supporto della Refugees Welcome Italia – Fondo Milano per l’Ucraina.

“Ho sempre affrontato la mia attività politica, imprenditoriale e artistica con il piacere del fare e con leggerezza”, ha detto Pellegrino nel corso dell’inaugurazione della mostra.