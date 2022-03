7 fattori principali da considerare quando si sceglie un monitor per computer

Scegliere il monitor giusto per le proprie esigenze è una decisione importante. Non puoi semplicemente acquistare un vecchio monitor e aspettarti che funzioni bene con il tuo sistema informatico.

Molti fattori devono essere presi in considerazione quando si prende questa decisione, motivo per cui abbiamo creato questo post sul blog per aiutarti a trovare i migliori monitor per computer possibili. Nei paragrafi seguenti esamineremo 7 fattori critici da considerare prima di scegliere un nuovo monitor per il sistema informatico di casa o dell’ufficio.

Grandezza schermo

La dimensione del monitor è un fattore importante. Se lo schermo è troppo piccolo, dovrai scorrere su e giù per vedere tutto il contenuto, il che può essere noioso. Uno schermo troppo grande può occupare troppo spazio sulla scrivania o sul tavolo.

Idealmente, dovresti scegliere un monitor sufficientemente grande da visualizzare tutto il contenuto senza scorrere ma che non occupi troppo spazio sul desktop.

Risoluzione dello schermo

Un altro fattore chiave da considerare è la risoluzione dello schermo. Questo determina la nitidezza dell’immagine visualizzata sul monitor. Maggiore è la risoluzione, più nitida sarà l’immagine. Tuttavia, un monitor ad alta risoluzione consuma più prestazioni grafiche, quindi se il tuo computer non dispone di una scheda grafica, potresti scegliere una scheda a media risoluzione.

I monitor di oggi sono disponibili in varie risoluzioni, ad es.1920 x 1080 pixel (1080p o Full HD) – Questa risoluzione è diventata oggi lo standard per i televisori e gli schermi dei computer. Un numero maggiore di pixel garantisce una migliore nitidezza dello schermo anche quando si lavora in due finestre una accanto all’altra.

1920 x 1200 pixel (WUXGA) – quando si seleziona una dimensione del monitor, la selezione di WUXGA significa che è sufficientemente ampia da contenere carta A0, consentendo più spazio per il multitasking senza dover ingrandire la finestra per vedere tutto in una volta. Questo display ad alta risoluzione offre anche una fantastica qualità dell’immagine durante la modifica di foto o la visione di film, grazie alla sua larghezza maggiore e più spazio per ogni pixel.

3840 x 2400 pixel (Quad HD / 1440p) – Quad-HD offre quattro volte il numero di pixel rispetto ai display Full-HD, risultando in testo e grafica più nitidi grazie all’eccellente nitidezza dello schermo. È ideale per lavorare su più finestre o per visualizzare foto e video ad alta risoluzione.

Tipo di pannello monitor: TN, IPS o VA?

I tre tipi principali di pannelli monitor sono TN, IPS e VA. Ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi, quindi è importante sapere quale è il migliore per le tue esigenze. La scelta del tipo di pannello dipende dalle vostre priorità. I pannelli TN offrono il miglior tempo di risposta e sono ottimi per giocare. Tuttavia, possono spesso soffrire di angoli di visione e precisione del colore scadenti. I pannelli IPS hanno i migliori angoli di visualizzazione e precisione del colore, ma il loro tempo di risposta è più lento dei pannelli TN. I pannelli VA offrono il meglio di entrambi i mondi, hanno buoni tempi di risposta e angoli di visualizzazione, oltre a colori accurati. Tuttavia, possono essere più costosi di altri tipi di pannelli.

Frequenza di aggiornamento e sincronizzazione adattiva

Uno dei fattori più importanti da considerare quando si sceglie un monitor per computer è la frequenza di aggiornamento. Maggiore è la frequenza di aggiornamento, più uniforme sarà l’immagine. Per la maggior parte delle persone, un monitor con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz sarà sufficiente, ma se giochi o guardi video, potresti scegliere un monitor con una frequenza di aggiornamento più elevata.

Un altro fattore da considerare è la sincronizzazione adattiva. Questo determina quanto bene funzionerà il monitor con schede grafiche e altri dispositivi. Se si dispone di una scheda precedente, potrebbe essere necessario scegliere un monitor che supporti VGA anziché HDMI o DisplayPort, ma la maggior parte delle nuove schede funziona con standard più recenti senza alcun problema.

Tempo di risposta

E’ una delle cose più importanti da considerare quando si sceglie un monitor per computer. Il tempo di risposta è fondamentalmente la velocità con cui i pixel sullo schermo rispondono quando si preme o si sposta il mouse davanti ad esso e può influire notevolmente sull’eventuale ritardo nel tempo di risposta. Una buona regola pratica è che se hai intenzione di giocare, vai a un valore superiore a 0,20 millisecondi (ms) ma inferiore a 20 ms; tuttavia, se lo usi solo per attività legate al lavoro, qualsiasi cosa inferiore a 30 ms dovrebbe essere sufficiente.

Porte del connettore di ingresso

Tutti gli utenti hanno diverse schede madri e schede grafiche con diverse opzioni di connettore video installate nei loro sistemi. Per questo motivo, è importante scoprire quali porte di ingresso del monitor stai pensando di acquistare. I produttori di solito elencano le schede grafiche e le schede madri compatibili nei manuali dei prodotti o sui loro siti Web. Alcuni monitor hanno una porta HDMI in grado di trasmettere segnali audio e video. Se la tua scheda madre o scheda grafica ha una porta HDMI, avrai bisogno di un cavo con un connettore HDMI su un’estremità e il connettore appropriato per il tuo sistema all’altra estremità. DisplayPort è un altro connettore di ingresso comune che si trova su alcuni monitor. Questa porta viene utilizzata per la connessione a sistemi dotati di uscita DisplayPort, come molte delle ultime schede NVIDIA GeForce. Sono comuni anche le porte DVI, che sembrano simili alle porte HDMI ma utilizzano un diverso tipo di connettore.

Se non sei sicuro di quali connettori abbia il tuo sistema, guarda sul retro della torre del computer o della scheda madre per vedere se ci sono grandi connettori metallici con pin che escono da essi. In tal caso, hai una porta VGA analogica che può essere collegata alla maggior parte dei monitor dei computer; questo tipo di connettore è il più semplice ed economico se il tuo sistema ne ha uno. Una volta identificate le porte di ingresso del monitor, sarà più semplice selezionare una scheda grafica o una scheda madre compatibile per garantire la compatibilità con il nuovo schermo.

Gamma di colori

L’ultima cosa da considerare quando si sceglie il monitor di un computer è la sua gamma di colori, che indica quanti colori diversi può produrre lo schermo rispetto a quanto è possibile da macchine da stampa e altre forme comuni di supporti visivi. Una buona regola pratica è che i monitor che si avvicinano al 100% di Adobe RGB sono più adatti per la grafica, mentre i monitor che si avvicinano al 90% di NTSC sono più adatti per i video.

Quindi questi sono gli otto fattori più importanti da considerare quando si sceglie un monitor per computer! Se li prendi in considerazione, è molto più probabile che ne trovi uno che si adatti perfettamente alle tue esigenze specifiche. Se stai cercando un nuovo monitor, HUAWEI MateView GT 34 è il monitor più venduto che ti offre la migliore qualità ed esperienza. Puoi controllare le sue informazioni dettagliate sul sito ufficiale dell’offerta Monitor di Huawei. Felice shopping!