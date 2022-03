7 App per smartphone di cui avrai bisogno

Le app per smartphone sono diventate un punto fermo della vita moderna.

Tutti le hanno e tutti le usano continuamente. Possono aiutarvi a rimanere organizzati, a raggiungere gli amici, a controllare il tempo e molto altro. Ma non tutti sanno quali sono le app disponibili. O quanto possano essere fantastiche.

Le app per smartphone possono aiutarti a essere più produttivo, organizzato e connesso. Possono anche aiutarti ad essere una persona più efficiente ed efficace.

Quindi, se ti senti un po’ indietro con i tempi, ecco alcune applicazioni per smartphone indispensabili.

Evernote

Gli appunti non sono mai abbastanza. E quando sei una persona impegnata con un’agenda piena, è facile dimenticare le cose o perdere informazioni importanti. È qui che entra in gioco Evernote. Questa app per prendere appunti ti permette di scattare foto, scrivere note, scansionare documenti e registrare memo vocali. È possibile aggiungere le informazioni ai quaderni che si possono utilizzare per organizzare tutte le note per argomento o per chi sono. Puoi anche creare quaderni per progetti specifici o per la tua vita quotidiana. Poi, quando hai bisogno di tornare indietro e trovare qualcosa, puoi cercare per quaderno o per argomento. Evernote è disponibile anche sull’Apple Watch, così puoi prendere appunti sul tuo iPhone e farli apparire sul tuo polso.

Chrome

Quando sei online, hai molto da tenere sotto controllo. Ci sono molte app di produttività basate su browser e numerose app per i social media che puoi usare. Tuttavia, solo poche sono specializzate nell’aiutarti a stare in cima a molte cose contemporaneamente. È qui che entra in gioco Chrome di Google. Questa applicazione basata su browser ti permette di condividere facilmente i file, accedere al tuo Google Drive e fare molto, molto di più. È possibile creare quaderni virtuali che si possono aggiungere per mantenere tutti i vostri To-Do e le note in un unico luogo. È possibile memorizzare i link, accedere ai siti web salvati e creare note adesive virtuali. Inoltre, è possibile utilizzare la modalità Incognito di Chrome per accedere a tutti i tuoi account online senza salvarli sul tuo account Google.

Uber

Le app Rideshare sono il modo perfetto per spostarsi quando sei occupato. L’app Uber ti permette di iscriverti per essere avvisato degli autisti di rideshare nelle vicinanze che usano l’app. Una volta che hai accettato un passaggio, sarai in grado di seguire la posizione dell’auto in tempo reale e vedere quanto è lontana. Puoi anche valutare e recensire l’autista dopo la tua corsa. Uber è disponibile anche sull’Apple Watch, permettendoti di ottenere un passaggio senza nemmeno guardare il tuo telefono.

Waze

Ci siamo passati tutti. Stai guidando pensando ai fatti tuoi, quando all’improvviso vedi la più ridicola corsia di svolta che tu abbia mai visto. Oppure stai andando al lavoro e non hai idea del perché tutte le altre auto sulla strada stiano accelerando sull’interstatale. È qui che entra in gioco Waze. Questa applicazione di navigazione GPS è stata conosciuta per salvare gli automobilisti dai suddetti ingorghi. Puoi scegliere di seguire altri utenti di Waze ed essere guidato lungo la strada. Puoi anche usare Waze per ottenere aggiornamenti in tempo reale sul tempo, il traffico e le condizioni della strada.

Gmail

Questo è un gioco da ragazzi. Tutti abbiamo bisogno di un account di posta elettronica e Gmail di Google è uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo. Gmail ha oltre 1 miliardo di utenti ed è facile capire perché. Questa applicazione ti permette di inviare e ricevere e-mail, organizzare le tue e-mail in categorie e salvare le e-mail importanti come bozze. E, quando sei sul tuo telefono, puoi accedere alla tua Gmail tramite l’app Gmail. C’è anche un’app Gmail per dispositivi iOS e Android. Tuttavia, il sito web di Gmail ha alcune grandi caratteristiche che l’app non ha, come la possibilità di creare e salvare più indirizzi email, accedere alle tue email archiviate e organizzare i tuoi contatti in varie categorie.

Instagram

Se sei su qualsiasi app di social media, devi avere Instagram. Questa app per la condivisione di foto ha tonnellate di grandi caratteristiche, tra cui la possibilità di pubblicare video, condividere foto con altri utenti, mettere mi piace e commentare le foto, applicare vari adesivi diversi e aggiungere descrizioni alle tue foto. Puoi anche aggiungere informazioni sulla posizione alle tue foto per aiutare gli altri utenti a trovarti se ti sei mai perso o bloccato. Tuttavia, la parte migliore di Instagram è che è gratis da scaricare.

Spotify

Con così tante app per lo streaming musicale, è difficile sapere quale usare. Ecco perché ti consigliamo di usare Spotify. Questa app di streaming musicale è gratuita da scaricare e facile da usare. È possibile creare più profili utente e scegliere quali canzoni gli altri utenti possono ascoltare. È anche possibile salvare le canzoni per l’ascolto offline, creare playlist e anche condividere le tue creazioni di playlist con gli altri. Tuttavia, una delle cose migliori di Spotify è che è disponibile su quasi tutte le piattaforme, il che significa che puoi ascoltare le canzoni che ami ovunque tu sia.

Conclusione

Queste app ti aiuteranno ad essere più produttivo, organizzato e connesso, aiutandoti anche ad essere una persona più efficiente ed efficace. Possono aiutarvi a rimanere in cima al vostro gioco, non importa cos’altro stia succedendo nella vostra vita. Quindi, che tu sia uno studente, un professionista che lavora o un assistente familiare, c’è un’app per te.