5 consigli per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo account Instagram

Le immagini sono potenti. E i social media ne sono il messaggero perfetto. Con oltre 800 milioni di utenti su Instagram, è uno dei migliori canali per il tuo business per raggiungere i clienti e costruire il tuo marchio. Per ottenere il massimo dal tuo account Instagram, segui questi cinque consigli.

Sii selettivo con le tue foto

Abbiamo tutti visto aziende che pubblicano immagini di tutto, dai loro prodotti, ai loro dipendenti, e tutto il resto. Mentre questa può sembrare una grande idea al momento, è importante selezionare le foto che raccontano davvero la tua storia.

È meglio stare lontani dalle foto troppo in posa e concentrarsi invece su immagini che mostrano ai clienti il dietro le quinte della tua azienda.

Racconta una storia personale

Oltre a presentare il tuo prodotto, le persone che ci sono dietro sono fondamentali quando si tratta di far crescere il pubblico su Instagram.

Pubblicare foto del tuo team che lavora insieme, o della tua famiglia che si diverte in ufficio, mostrerà ai tuoi follower che sei proprio come loro. E che sei un’azienda vera e autentica.

Usa la tua posizione

Niente ti avvicina di più ai tuoi clienti che mostrare loro esempi di vita reale dei tuoi prodotti.

Dai post dei tuoi prodotti in azione alle foto del tuo ufficio, usa la tua posizione per aggiungere un tocco personale.

Questo renderà il tuo account più genuino e mostrerà ai tuoi clienti che non sei una corporazione senz’anima.

Mostra, non raccontare soltanto

Probabilmente ti hanno già detto che dovresti mostrare, piuttosto che solo raccontare. E mentre questo è vero anche nei social media, è particolarmente importante per Instagram.

Ricorda che le tue foto non servono solo a trasmettere informazioni sui tuoi prodotti, ma anche a costruire un rapporto con i tuoi clienti.

Non aver paura di fare domande ai tuoi follower

Mentre non vuoi postare troppe immagini che riguardano solo te, non vuoi nemmeno postarne troppo poche.

Un altro problema in cui si imbattono spesso gli utenti di Instagram è la mancanza di idee quando si tratta di postare. Questo è particolarmente vero quando hanno appena iniziato sulla piattaforma.

Un modo per aggirare questo problema è quello di fare domande ai tuoi follower.

Assicurati solo di scegliere una domanda che porti a immagini significative che mostrino il tuo prodotto.

Non dimenticare di divertirti

Ultimo ma non meno importante, non dimenticare di divertirti con le tue foto.

Pubblicare solo foto serie e professionali allontanerà i tuoi follower. Quindi, invece di postare solo immagini della tua scrivania, della tua sala riunioni o delle tue piante, prova a pubblicare foto di te e del tuo team che ridete.

Questo dimostrerà che ti piace davvero il tuo lavoro, e questo influenzerà notevolmente il modo in cui i tuoi clienti percepiscono il tuo marchio.