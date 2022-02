YAMAHA MOTOR: Riepilogo dei risultati economici consolidati relativi all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2021

IWATA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO:7272) ha reso noti i risultati economici consolidati relativi all’intero esercizio fiscale 2021.





Il fatturato netto è stato di 1.812,5 miliardi di yen (un aumento di 341,2 miliardi di yen o del 23,2% rispetto all’anno fiscale precedente) e il reddito d’esercizio di 182,3 miliardi di yen (un aumento di 100,7 miliardi di yen o del 123,3%). Il reddito ordinario è stato di 189,4 miliardi di yen (un aumento di 101,7 miliardi di yen o 116,0%) e l’utile netto attribuibile ai proprietari della Casa madre è stato di 155,6 miliardi di yen (un aumento di 102,5 miliardi di yen o 193,1%). Si tratta delle cifre più alte mai raggiunte dalla società per quanto riguarda il fatturato netto e l’utile. Per l’esercizio, il dollaro statunitense è stato scambiato a 110 yen (un deprezzamento di 3 yen dall’anno fiscale precedente) e l’euro a 130 yen (un deprezzamento di 8 yen).

Grazie alle vendite unitarie più elevate e all’aumento dei prezzi d’acquisto unitari, il fatturato netto è aumentato nonostante l’impatto di una produzione inferiore, della carenza di manodopera e di altri fattori causati dalla carenza di fornitura di semiconduttori e altre parti. Il reddito d’esercizio è aumentato significativamente in parte grazie all’aumento delle vendite, ma anche per via del contenimento dei costi fissi attraverso l’implementazione del lavoro a distanza e di altri metodi digitali, dell’impatto dei cambi di valuta e di altri fattori che lavorano per assorbire gli effetti dell’impennata dei costi logistici e dei prezzi delle materie prime.

Previsione dei risultati economici consolidati relativi all’esercizio che si conclude il 31 dicembre 2022

Fatturato netto 2.000 miliardi di yen



(un aumento di 187,5 miliardi di yen o del 10,3% rispetto all’esercizio 2021) Reddito d’esercizio 190 miliardi di yen



(un aumento di 7,7 miliardi di yen o del 4,2% rispetto all’esercizio 2021) Reddito ordinario 190 miliardi di yen



(un aumento di 0,6 miliardi di yen o dello 0,3% rispetto all’esercizio 2021) Utile netto attribuibile ai proprietari della società madre 130 miliardi di yen



(una diminuzione di 25,6 miliardi di yen o del 16,4% rispetto all’esercizio 2021)

Queste cifre di previsione si basano sul commercio del dollaro americano a 113 yen durante l’anno fiscale (un deprezzamento di 3 yen dall’esercizio 2021) e dell’euro a 128 yen (un apprezzamento di 2 yen).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

