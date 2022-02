Workiva e Persefoni collaborano per razionalizzare i dati di divulgazione del carbonio di livello investitore

AMES, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE:WK), la piattaforma leader mondiale per il reporting normativo, finanziario ed ESG, e Persefoni, Inc., la piattaforma SaaS leader per la gestione del clima e la contabilità che aiuta le imprese e le istituzioni finanziarie a calcolare, analizzare, gestire e riferire facilmente la loro impronta di carbonio in tempo reale, ha annunciato oggi una partnership strategica per fornire rivelazioni trasparenti e di qualità per gli investitori sul carbonio senza soluzione di continuità ai clienti comuni.

La SEC e altri regolatori globali stanno annunciando nuove linee guida di divulgazione relative al clima che avranno un impatto pervasivo sulle organizzazioni. I CFO, i leader della sostenibilità e i loro consigli di amministrazione dovranno collaborare per incorporare i requisiti di divulgazione del carbonio di un quadro normativo rivisto nelle rispettive operazioni quotidiane.

La partnership stabilisce l’unica soluzione di reporting sul mercato che unifica il reporting finanziario e ambientale, sociale e di governance (ESG) trasparente e collegato con una granularità più profonda intorno alla contabilità dei gas serra secondo i protocolli dei gas serra (GHGP) per tracciare le emissioni di carbonio nello Scope 1, le emissioni indirette nello Scope 2 e le emissioni a monte e a valle nello Scope 3.

“Workiva continua a sviluppare e fornire capacità innovative che assicurano che la nostra piattaforma end-to-end permetta ai nostri clienti di soddisfare i requisiti di divulgazione ESG in evoluzione”, ha detto Julie Iskow, direttore operativo di Workiva. “Collaborando con Persefoni, siamo in grado di fornire dati sul carbonio agli investitori e ai consigli di amministrazione che possono essere usati per prendere decisioni migliori per le aziende e l’ambiente”.

Una soluzione abilitata dalla tecnologia è fondamentale per un’organizzazione per diventare conforme e in seguito mantenere la conformità alla normativa. Workiva e Persefoni offriranno congiuntamente una soluzione di reporting connessa per trasferire senza soluzione di continuità i dati sul carbonio tra le due piattaforme, permettendo agli utenti di allontanarsi da fogli di calcolo disparati e processi manuali. Questo permetterà agli utenti di risparmiare tempo, aumentare l’efficienza e ridurre la complessità e il rischio. Migliorerà anche l’accuratezza e la trasparenza generale nel processo record-to-report.

“Siamo entusiasti del valore che la nostra partnership creerà per i nostri clienti comuni, facilitando il percorso per soddisfare i complessi requisiti di divulgazione relativi al clima”, ha detto Kentaro Kawamori, amministratore delegato di Persefoni. “Insieme, Workiva e Persefoni diventano il leader del mercato nel semplificare le complesse limature ESG e finanziarie, sia oggi che in futuro”.

La tecnologia dietro la partnership:

Persefoni semplifica radicalmente la barriera tecnica all’entrata per la contabilità del carbonio, avendo codificato con successo le oltre 750 pagine della guida tecnica GHGP nella sua piattaforma. Inoltre, Persefoni è il primo e unico fornitore a codificare lo standard globale per il calcolo delle emissioni finanziate, la Partnership for Carbon Accounting Financials. La piattaforma permette agli utenti di trasformare i dati finanziari, operativi e della catena di rifornimento in dati certificati sull’impronta di carbonio, riducendo notevolmente la complessità e aumentando significativamente il tempo per gli approfondimenti in più quadri di divulgazione del clima e di sostenibilità.

La partnership tra Workiva e Persefoni permetterà agli utenti di integrare e trasferire dati senza soluzione di continuità tra le piattaforme delle aziende, oltre a consentire l’accesso al benchmarking del carbonio e ad un mercato di compensazioni di carbonio. Questi includono: dati di attività, calcoli dell’impronta di carbonio, modelli di traiettoria climatica, set di dati secondari, dati operativi, finanziari e della catena di fornitura e altro.

I clienti comuni potranno poi usare il Workiva Framework Explorer per confrontare i dati con i requisiti elencati in più quadri, compresi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UNSDGs), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e Carbon Disclosure Project (CDP), e riportare i risultati a tutte le parti interessate.

Informazioni su Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) semplifica il lavoro complesso per migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. I clienti si fidano della piattaforma aperta, intelligente e intuitiva di Workiva per collegare dati, documenti e team. I risultati: più efficienza, maggiore trasparenza e meno rischi. Per saperne di più workiva.com.

Informazioni su Persefoni

Persefoni, Inc. è il leader della Climate Management & Accounting Platform (CMAP). Le soluzioni Software-as-a-Service dell’azienda permettono alle imprese e alle istituzioni finanziarie di soddisfare i requisiti di divulgazione del clima degli stakeholder e delle normative con il massimo grado di fiducia, trasparenza e facilità. Come ERP del carbonio, la piattaforma Persefoni fornisce agli utenti una fonte unica di verità sul carbonio in tutta la loro organizzazione, permettendo loro di gestire le transazioni e l’inventario del carbonio con lo stesso rigore e fiducia delle loro transazioni finanziarie. Per saperne di più https://persefoni.com.

