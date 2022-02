VINO E VERITAS: Benefici, rischi e giusta misura nel consumo di alcolici

(Adnkronos) – Con questo titolo, Biomedical Report, la rubrica settimanale di informazione scientifica ideata e coordinata dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata, affronta una questione delicata e di estrema attualità internazionale, che rimanda ai proverbiali effetti salutistici di un buon bicchiere di vino e al presunto rischio di cancro da assunzione quotidiana di alcolici.

Per fugare dubbi e riportare le cose sul giusto piano, fuori dai clamori mediatici e dai fraintendimenti della politica, se ne parlerà con Giovanni Gasbarrini, professore emerito di Medicina Interna e già presidente della Società Italiana di Alcologia, e con produttori vitivinicoli che per generazioni hanno mantenuto viva con passione e dedizione una tradizione millenaria, potenziando sempre di più una filiera produttiva strategica per i nostri territori.

Doveroso sarà ribadire che in un soggetto adulto, esente da scompensi o da patologie di vario genere, l’assunzione di un bicchiere di vino al giorno non ha particolari controindicazioni.

Ma sarà anche necessario precisare che il vino va categoricamente evitato nelle persone con storia di alcolismo alle spalle, in quelle affette da malattie del fegato o da scompensi metabolici, come anche nelle donne in gravidanza, perché l’alcol può essere complice dello sviluppo di malformazioni nell’embrione.

Per capirne di più e chiarire i dubbi a chi è rimasto confuso a seguito del dibattito europarlamentare incentrato sull’inedita proposta di inserire il vino tra i prodotti nocivi per l’uomo, non perdete l’appuntamento con Biomedical Report di venerdì 25 febbraio alle ore 15,00.

