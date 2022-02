Veeva ampiamente riconosciuta per il ruolo di leadership e l’innovazione a sostegno di clienti e dipendenti

(Adnkronos) – BARCELLONA, Spagna, 23 febbraio 2022 /PRNewswire/ — Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha ricevuto un ampio riconoscimento per la sua innovazione, la sua crescita e il suo impatto­, compreso il suo approccio leader “Work Anywhere” e un percorso pionieristico come prima società quotata in Borsa a convertirsi in una società di pubblica utilità, o Public Benefit Corporation (PBC). Tra i recenti riconoscimenti, Veeva è stata inserita tra le Best-Led Companies di Inc. Magazine, per il secondo anno nella Future 50 di Fortune e per il quinto anno nella top 30 della sua classifica delle società a più rapida crescita.

“La conversione di Veeva a PBC riguardava in realtà la leadership: ci è voluto molto coraggio. Si tratta di una società tecnologica con sede nella Silicon Valley, l’epicentro di società controllate dal settore tecnologico che non sempre agiscono adattandosi agli azionisti o dimostrano una maggiore responsabilità. Le aziende tecnologiche non lo fanno. Questa è leadership”, ha dichiarato Tim Youmans, North America Lead di EOS presso Federated Hermes.

Di recente Veeva ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

Informazioni su Veeva SystemsVeeva è leader globale nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per il settore Life Sciences. Impegnata a favore dell’innovazione, dell’eccellenza dei prodotti e del successo dei clienti, Veeva serve oltre 1.000 clienti, dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo alle aziende biotecnologiche emergenti. In qualità di società di pubblica utilità, Veeva si impegna a bilanciare gli interessi di tutte le parti interessate, compresi clienti, dipendenti, azionisti e i settori in cui opera. Per ulteriori informazioni, visitare veeva.com/eu.

