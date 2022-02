Vaccino covid bambini, Locatelli: “4,2 mln dosi somministrate, effetti lievi”

(Adnkronos) – “In età pediatrica sono stati somministrati” in Italia “quasi 4,2 milioni di dosi di vaccino” anti-Covid, “di cui 4 milioni nella fascia dai 12 ai 16 anni e 173mila tra i 5 e gli 11 anni”. Sul totale delle inoculazioni, “ci sono state 1.170 segnalazioni di eventi avversi”. Un numero “che fa generare il dato di un 1% di tutte le segnalazioni” di sospetti effetti collaterali da vaccino Covid-19 “attribuibili all’età pediatrica. Peraltro, più dei tre quarti di queste segnalazioni sono riferibili a eventi definiti come largamente non gravi”. A sottolinearlo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, durante la presentazione del ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19’, diffuso e illustrato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa.

“Considerando i profili di sicurezza dei vaccini a disposizione contro Covid-19, voglio rassicurare i genitori. La vaccinazione è raccomandata da tutte le società pediatriche, con l’obiettivo di tutelare la salute dei bambini e i loro spazi educativi, sociali e di formazione”, ha sottolineato Locatelli.