Le VPN sono alcuni dei migliori strumenti di cybersicurezza disponibili per gli utenti di Internet in tutto il mondo. Proteggono le persone e le aziende da una serie di minacce informatiche e le aiutano a mantenere la loro privacy. Ma una VPN ti protegge dagli hacker?

Cos’è una VPN?

Una rete privata virtuale è un sistema che cripta il tuo traffico internet e lo instrada attraverso un server aggiuntivo. La sua funzione principale è quella di limitare la quantità di informazioni che esponi su di te mentre sei online.

Anche se qualcuno intercettasse la tua connessione, sarebbe impossibile per loro vedere cosa stai facendo grazie alla crittografia della VPN. E il tuo provider di servizi internet non può spiarti quando usi una VPN.

L’altro grande vantaggio di questo strumento è che instrada tutti i dati che invii e ricevi attraverso un server VPN con un proprio indirizzo IP.

Come fa una VPN a proteggerti dagli hacker?

Quindi, come ti protegge una VPN? E le VPN fermano gli hacker? Ci sono diversi modi in cui una VPN aiuta a tenerti al sicuro.

Se un hacker ha accesso alla rete che stai utilizzando – ad esempio, se ti sei connesso a un Wi-Fi pubblico non sicuro – sarà in grado di intercettare i tuoi dati. Ma con una VPN sul tuo dispositivo, i dati intercettati saranno visibili solo come codice criptato inintelligibile.

Qualsiasi cyberattacco in cui l’hacker deve conoscere il tuo indirizzo IP sarà anche molto meno probabile poiché l’unico IP che sarà in grado di visualizzare è quello associato al server VPN.

Quando una VPN non è in grado di proteggerti dagli hacker?

Le VPN sono utili, ma è essenziale capire i loro limiti. Possono proteggere i tuoi dati mentre viaggiano dal tuo dispositivo al server VPN e viceversa. Non possono combattere gli hacker se l’hacker ha avuto accesso direttamente al tuo telefono o è in attesa sul lato di destinazione quando i tuoi dati arrivano.

Per esempio, molti hacker usano malware ed exploit kit, programmi maligni che possono dare loro accesso al tuo dispositivo. Ma software come quello viene di solito scaricato direttamente su un telefono o un computer quando si clicca accidentalmente su un annuncio pop-up o si apre un link in una e-mail sospetta.

Una volta che il malware è sul tuo dispositivo, un hacker può monitorare direttamente i tuoi dati, anche se sono criptati una volta in transito.

Le VPN sono progettate per proteggere i tuoi dati mentre viaggiano da e verso il tuo dispositivo, ma alcuni attacchi di hacking non rientrano in questi parametri. Le VPN non possono proteggerti dall’errore umano di base o da un dispositivo compromesso.

Come proteggersi dagli hacker

Indipendentemente dal fatto che tu stia usando una VPN o meno, puoi comunque agire oggi stesso per proteggerti dagli hacker. Ecco tre consigli per potenziare la tua sicurezza online.

Fai attenzione alle e-mail di phishing

Gli hacker spesso spammano le persone con e-mail di phishing, spacciandosi per aziende legittime come banche o servizi di pagamento online. Cercheranno di creare un senso di urgenza nell’email, costringendo la vittima a cliccare su un link.

Scaricheranno automaticamente il malware o esporranno accidentalmente le loro credenziali di accesso quando lo faranno. Il modo migliore per combattere queste truffe è quello di cliccare solo su link provenienti da mittenti di cui hai verificato l’identità.

Non cliccare sulle pubblicità

Mentre molte pubblicità online sono solo fastidiose, altre sono effettivamente pericolose. I criminali informatici possono utilizzare servizi pubblicitari di terze parti per inserire pop-up e banner pubblicitari dannosi in siti affidabili.

Se clicchi su uno di questi annunci, può scaricare automaticamente exploit kit e altri malware sul tuo dispositivo. Il modo più semplice per proteggersi è quello di evitare qualsiasi tipo di interazione con le pubblicità, anche su siti web legittimi e tradizionali. Oltre a questo, puoi usare un software antivirus con protezione in tempo reale per migliorare la tua protezione.

Usa password forti

Gli hacker possono usare software di forzatura brutale per scorrere rapidamente miliardi di combinazioni di password fino a trovare quella giusta per il tuo account. Per rafforzare i tuoi dati di accesso, smetti di usare parole e frasi riconoscibili.

Crea stringhe veramente casuali di lettere, numeri e simboli. Soprattutto, rendi la password più lunga che puoi; idealmente, dieci caratteri o più. E se fai fatica a ricordare queste password più complesse, prendi un password manager che lo faccia per te.

Come ti proteggono le VPN

Le VPN sono utili, anche se non possono proteggerti da tutte le forme di hacking. Ecco alcuni dei vantaggi che offrono:

Maggiore sicurezza. Se i tuoi dati sono criptati dal momento in cui lasciano il tuo dispositivo, non devi preoccuparti di attacchi man-in-the-middle o di spionaggio Wi-Fi. Puoi connetterti agli hotspot pubblici nei caffè e sui trasporti pubblici mantenendo alti livelli di sicurezza.