Ucraina-Russia, Renzi: “Miei rapporti con Putin? Ora priorità è cessate il fuoco”

(Adnkronos) – “Quanto ai miei rapporti con Putin quello che abbiamo fatto quando eravamo al Governo è sotto gli occhi di tutti. Siccome penso che non valga la pena litigare con Salvini su questo, trovo che in questo momento in cui si spara, la priorità sia quella di discutere, com’è giusto che sia, di come agevolare il cessate il fuoco e di riprendere una soluzione diplomatica, che è assolutamente necessario”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi sui suoi rapporti con Putin, che Salvini sostiene siano più forti dei suoi, a margine della presentazione del libro Lobby e Logge di Alessandro Sallusti e Luca Palamara tenutasi oggi a Milano.

“Credo che questo sia un momento nel quale alla condanna netta dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina con tutte le conseguenze, a cominciare dalle dure sanzioni che sono state già comminate, debba seguire una grande attenzione perché si arrivi il prima possibile, come chiesto peraltro dal presidente dell’Ucraina, almeno a una tregua se non al cessate è il fuoco”, ha detto ancora Renzi.