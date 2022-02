Ucraina-Russia, Harris: “Putin ha già deciso, Europa su orlo di guerra”

(Adnkronos) – ”Riteniamo che Putin abbia già deciso. Punto”. Lo ha detto la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza e dicendo che l’Europa è sull’orlo di una possibile ”guerra”. ”Stiamo parlando della possibilità reale di una guerra in Europa, prendiamoci davvero un momento per capire il significato di ciò di cui stiamo parlando”, ha aggiunto.

”Speriamo ancora che si possa percorrere un percorso diplomatico” per uscire dalla crisi ucraina, ma la finestra per raggiungere una soluzione diplomatica ”si sta restringendo”.

Nel caso in cui dovesse invadere l’Ucraina, le sanzioni che gli Stati Uniti stanno preparando nei confronti della Russia ”sono tra le più grandi, se non le più grandi, che abbiamo mai emesso”, ha sottolineato.

Immediata la risposta del Cremlino: la Russia non ha alcun piano per l’invasione dell’Ucraina e ”non ha mai attaccato nessuno nella sua storia”, ha detto il portavoce Dmitrij Peskov, affermando che, essendo ”sopravvissuta a tante guerre, la Russia è l’ultimo Paese in Europa che ha anche solo voglia di parlare, di pronunciare la parola ‘guerra”’.