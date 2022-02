(Adnkronos) – “L’ambizione, non solo mia, è riuscire a portare” il presidente della Russia “Putin” e quello dell’Ucraina “Zelensky attorno allo stesso tavolo”. Il premier Mario Draghi, nella conferenza di oggi dopo il varo del decreto bollette e del decreto anti-frodi per il Superbonus, risponde così ad una domanda sull’obiettivo dell’azione diplomatica in relazione alla crisi tra Ucraina e Russia. “Dipende anche dai protagonisti, noi dobbiamo fare il possibile”.