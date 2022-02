Ucraina-Russia, Blinken: “Mosca potrebbe agire a breve”

(Adnkronos) – Washington rilancia l’allarme sul rischio di un attacco della Russia all’Ucraina questa settimana. “Siamo profondamente preoccupati dal fatto che Mosca possa agire già questa settimana”, ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken all’emittente televisiva France24. “Tutto ciò che vediamo in termini di dispiegamento di forze russe intorno all’Ucraina ci porta a questa conclusione”. “La strada della diplomazia resta aperta”, ha però tenuto a sottolineare. “Stiamo facendo tutto il possibile per convincere la Russia che dovrebbe percorrere la via della diplomazia, la via del dialogo per risolvere pacificamente tutte le divergenze esistenti”.

Intanto il dipartimento di Stato ha invitato i cittadini Usa presenti in Bielorussia a lasciare “immediatamente” il Paese con “mezzi commerciali o privati”, avvertendo che la situazione è divenuta “imprevedibile”. I viaggi in Bielorussia erano già sconsigliati ai cittadini Usa, dopo che il dipartimento di Stato aveva assegnato al Paese la categoria di rischio 4, la più alta.