Ucraina, domenica ‘Il punto di vista di Follini’: “Rassegnati di fronte ad aggressione, reagire”

(Adnkronos) – “L’aggressione russa all’Ucraina sembra indurci -insieme- all’indignazione e alla rassegnazione. Ma forse più alla seconda che alla prima. Come se la sua brutalità nutrisse più la nostra paura che il nostro sdegno. Sarà il caso di rifletterci. E magari anche di cercare di reagire”. E’ la riflessione di Marco Follini, nel suo consueto “Punto di vista” che sarà pubblicato domani integralmente per l’agenzia e per il sito Adnkronos.