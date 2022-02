TRADE REPUBLIC PREVEDE 250 NUOVE ASSUNZIONI DA REMOTO CON L’APERTURA DI UN TECH HUB A STOCCOLMA

– La più grande piattaforma di risparmio d’Europa apre 250 nuovi ruoli tecnologici e ingegneristici completamente da remoto, per costruire la banca del futuro

– In aggiunta al quartier generale di Berlino, Trade Republic ha aperto un Tech-Hub a Stoccolma, polo tecnologico chiave in Europa

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Trade Republic, la più grande piattaforma di risparmio in Europa, apre un Tech Hub a Stoccolma per investire nello sviluppo tecnologico e costruire la società di investimenti del futuro. L’azienda ha previsto 250 ruoli per ingegneri e i neo-assunti potranno scegliere di lavorare completamente da remoto.

“Nel 2015 abbiamo avviato Trade Republic con il desiderio di costruire una banca da zero. Sono trascorsi più di quattro anni prima del lancio ufficiale, in cui abbiamo investito nella ricerca e nello sviluppo per ridefinire l’efficienza e la qualità degli investimenti”, afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic. “Oggi, Trade Republic segna il prossimo capitolo di questo viaggio investendo nella sua piattaforma e nel suo team.”

I 250 ruoli di ingegneria aperti copriranno dipartimenti come Frontend, Backend, Core Infrastructure e Data, si rivolgeranno a tutti i livelli di anzianità e background professionale Molti ingegneri senior stanno già lavorando in smart working, spianando la strada da seguire per i nuovi assunti, che si uniranno a una moltitudine di dirigenti tech provenienti da aziende del calibro di Klarna, Netflix e Stripe.

“Stoccolma è uno dei poli tecnologici chiave in Europa e attrae i migliori talenti. Il nostro VP of Engineering Jan Plasberg guiderà le operazioni e lavorerà con il suo team per fornire nuovi prodotti e infrastrutture“, aggiunge Christian Hecker.

“Dalla scrittura delle prime righe di codici nel 2015 alla gestione di centinaia di ingegneri a livello mondiale, Trade Republic ha sempre alzato l’asticella“, afferma Thomas Pischke, co-fondatore e CTO di Trade Republic. “Siamo orgogliosi di aver costruito l’intera piattaforma tecnologica internamente senza alcun fornitore terzo, una testimonianza della qualità della nostra infrastruttura e del talento del nostro team.”

Oltre a rafforzare il proprio team di ingegneri, Trade Republic da il benvenuto ad Andreas Torner e Gernot Mittendorfer, due esperti finanziari che prenderanno il posto di Andreas Willius e Karsten Müller come nuovi amministratori delegati. Sosterranno il team fondatore di Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri nella loro missione di democratizzare la ricchezza in Europa.

Trade Republic è una piattaforma di risparmio europea, disponibile per app e web, che consente alle persone di risparmiare, investire e fare trading sul mercato dei capitali con soli tre click. La vision di Trade Republic è quella di dare a tutti l’opportunità di prendere in mano i propri investimenti e sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari. Trade Republic è una banca autorizzata in Germania e controllata dalla Bundesbank e dalla BaFin. L’azienda è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri e raggiunge oltre 250 milioni di persone in sei paesi. Gli investitori di Trade Republic includono VC Accel, Creandum, Founders Fund, Project A, Sequoia, TCV e Thrive Capital.

