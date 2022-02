Toshiba fornisce un aggiornamento sulla riorganizzazione strategica per incrementare il valore per gli azionisti

Il piano così affinato comprende lo scorporo esentasse di Device Co., che darà origine a due società distinte con una gestione più agile e strutture di costi più snelle in modo da ampliare le possibilità di scelta per gli azionisti

L’approccio riflette il costante impegno del consiglio di amministrazione di coinvolgere azionisti ed enti normativi allo scopo di conseguire il miglior risultato possibile per tutte le parti interessate; il completamento del riassetto è previsto nella seconda metà dell’esercizio 2023

Decisa e annunciata la dismissione di Toshiba e individuate altre tre importanti attività non essenziali

Per gli azionisti è previsto nei prossimi due anni un ritorno di 300 miliardi di yen, presupponendo un’attuazione senza intoppi del piano industriale

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) (“Toshiba” o la “Società”), nell’ambito della giornata dedicata alle relazioni con gli investitori (Toshiba IR Day), ha rilasciato oggi un aggiornamento del proprio annuncio di riorganizzazione strategica diffuso il 12 novembre 2021.

