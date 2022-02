Tonica, il nuovo programma di Andrea Delogu su Rai2

Tonica è il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu. Un late show musicale in seconda serata dove niente è come sembra, in onda dal 15 febbraio.

Il nuovo programma di Andrea Delogu

Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come lei. Tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la vita. La musica è trasversale, è di tutti, non ha genere, proprio come vuol essere Tonica, un programma senza etichette, uno spazio sospeso dal giudizio.

Nella puntata d’esordio tre ospiti musicali: Guè, Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango. Con loro anche il conduttore Stefano De Martino.

Gli ospiti racconteranno ad Andrea il loro lato più interessante, quello più creativo, quello più personale, quello più ‘tonico’. Musicisti, influencer, conduttori, tutti pronti a giocare con Andrea Delogu. In studio, una resident band pronta a suonare con gli artisti che si esibiranno live sul palco di Tonica.

Tonica è Andrea Delogu, che non ha paura di mostrarsi per quello che è o di svelare i trucchi dietro le quinte. Tonica è la musica che non ha la pretesa di essere spiegata. Tonici sono gli artisti pronti a mettersi in gioco. Tonico è il linguaggio, rapido, divertente, ‘sporco’ che strizza l’occhio ai social.