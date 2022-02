Thuraya lancia l’innovativo metodo di comunicazione Push-to-Talk con Cobham SATCOM

(Adnkronos) – – La nuova soluzione offre agli utenti la possibilità di creare reti private, integrando diverse tecnologie

– Thuraya PTT amplia senza difficoltà la gamma di trasmissione voce e dati, riducendo i costi e migliorando l’efficienza per i clienti

– La soluzione garantisce l’interoperabilità tra più utenti con sistemi di comunicazione a terra e a mare

ABU DHABI, EAU, 28 febbraio 2022 /PRNewswire/ — Thuraya Telecommunications Company, la filiale di servizi mobili via satellite del principale fornitore di soluzioni satellitari degli EAU, Al Yah Satellite Communications Company PJSC (“Yahsat” o, insieme alle sue controllate, “il Gruppo”) quotata nella borsa valori di Abu Dhabi (“ADX”)(SIMBOLO: YAHSAT) (ISIN: AEA007501017) ha annunciato oggi di aver lanciato la sua nuova soluzione di radiocomunicazione basata su IP, Thuraya Push-to-Talk (PTT).

Thuraya PTT è stata realizzata insieme a Cobham SATCOM, fornitore leader nel mercato delle soluzioni di comunicazioni satellitari per il mercato marittimo e terrestre. La soluzione consentirà agli utenti di un’ampia varietà di settori di ampliare la gamma delle loro comunicazioni vocali oltre la linea di vista (BLOS) ovunque si trovino le loro risorse e i loro team.

Thuraya PTT è una soluzione di radiocomunicazione basata su IP che funziona in combinazione con qualsiasi terminale a banda larga Thuraya per creare una rete privata. Offre agli utenti la possibilità di combinare e integrare diverse tecnologie come 3G/LTE/LMR (Land Mobile Radio) attraverso l’avanzato sistema satellitare di Thuraya per comunicazioni voce e dati senza interruzioni.

La nuova soluzione è semplice da usare e garantisce l’interoperabilità sicura tra più utenti con diversi sistemi di comunicazione a terra e in mare. La soluzione gestisce le comunicazioni da più dispositivi e postazioni e fornisce una commutazione ininterrotta in tempo reale tra satellite, cellulare e LAN, garantendo una connettività economica e affidabile.

Thuraya PTT è progettata per operazioni mission-critical, per supportare le organizzazioni in aree remote che spesso si trovano in difficoltà per la mancanza di una connessione affidabile, in particolare quando vi è un’urgente necessità di comunicare tra diverse aree, Paesi o continenti. Il servizio PTT di Thuraya consente alle organizzazioni di superare questa sfida, migliorando la produttività e la sicurezza complessiva della forza lavoro.

Sulaiman Al Ali, Chief Executive Officer di Thuraya, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare oggi il lancio della soluzione “Push-to-Talk” di Thuraya. La connettività satellitare e la tecnologia push-to-talk forniranno un supporto senza pari a un’ampia gamma di settori, la maggior parte dei quali sono attualmente serviti e supportati da Thuraya, potenziando l’efficienza, la sicurezza e la protezione per le truppe e il personale che operano a terra. Il mercato ha mostrato chiaramente una domanda di servizi PTT che consente agli utenti di comunicare attraverso un’unica soluzione. Prevediamo che il potenziale di mercato per tale servizio continuerà a crescere”.

“La nostra partnership con Cobham SATCOM è stata una componente chiave di questo lancio di successo. Ci ha consentito di ampliare e migliorare il nostro portfolio creando una piattaforma per ulteriori innovazioni e sviluppo di funzionalità e applicazioni per aumentare la nostra quota di mercato globale. Non vediamo l’ora di collaborare ulteriormente con Cobham SATCOM e di raggiungere ulteriori traguardi di questa natura nel prossimo futuro”, ha aggiunto.

La dimensione del mercato globale delle PTT (compresi hardware, soluzioni e servizi per tutti i tipi di rete) è destinata a crescere da 29,2 miliardi di USD nel 2021 a 45,2 miliardi di USD entro il 2026, a un CAGR del 9,1% in questo periodo, con i settori della sicurezza pubblica, della pubblica amministrazione, dell’energia e delle utility che occupano una quota significativa della crescita. Inoltre, il mercato globale dei terminali cellulari ibridi-satellitari dovrebbe raggiungere circa 700 milioni di USD entro il 2031, con un CAGR del 22,81% nel periodo di previsione 2021-2031.

Thuraya PTT estende le capacità push-to-talk preesistenti a reti dati ibride come le reti cellulari terrestri, ove disponibili, integrate dalla rete satellitare Thuraya dove non è presente alcuna copertura di rete terrestre. Senza la necessità dell’intervento dell’utente, il sistema instrada automaticamente il traffico di voce e dati attraverso la rete meno costosa e più affidabile disponibile.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.thuraya.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1754522/Thuraya_Push_To_Talk.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1754521/Thuraya_Logo.jpg