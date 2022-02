The Optimistic Apple: il brand italiano di abbigliamento vegan e sostenibile

(Adnkronos) –

Orvieto, 22/02/2022 – Un brand può fare la differenza nella ricerca di uno stile di vita più sostenibile e consapevole? The Optimistic Apple è il nuovo brand di abbigliamento vegan creato appositamente dalla designer e content creator Vittoria Tomassini per rispondere a questa esigenza. E la risposta sta tutta nell’attenzione dedicata alla scelta dei materiali e della lavorazione: ogni capo The Optimistic Apple è realizzato con cotone biologico certificato GOTS (Global Organic Textile Standard), ha la certificazione PETA per l’assenza totale di materiali di origine animale e le condizioni dei lavoratori coinvolti nella produzione sono continuamente verificate dalla Fair Wear Foundation.

L’impegno profuso da The Optimistic Apple nel garantire che ogni capo sia prodotto in modo sostenibile con una filiera della lavorazione controllata si concretizza in un catalogo per persone di ogni età: dalle t-shirt ai cappelli, dalle camicie ai leggings, dai pantaloni ai cardigan.

Le t-shirt ricamate sono state il primo capo disegnato da Vittoria per The Optimistic Apple. The Optimistic Apple ha nel suo catalogo anche un assortimento di capi ideati con cura per sfatare il falso mito secondo il quale solo i materiali animali possono proteggere dal freddo. Le felpe di The Optimistic Apple sono invece in grado di tenere caldo anche con temperature rigide grazie al cotone biologico ad alta grammatura. Vestiti perfetti per l’inverno ma con tutte le caratteristiche immediatamente distinguibili di questo nuovo marchio italiano della moda: vestibilità comoda, attenzione al dettaglio e design semplice.

Ma se l’impegno per un prodotto sostenibile è verificabile nell’attenzione alla produzione, l’amore e la passione si trovano nella semplice bellezza di ogni capo The Optimistic Apple: dalle t-shirt dedicate al tema dell’alimentazione ai colorati cappelli, dalle semplici camicie in denim alle felpe in cotone super pesante, dai pantaloni comodi per una serata “Netflix & Chill” ai cardigan a mezzaluna.

Al successo dell’e-commerce di The Optimistic Apple ha fatto seguito l’apertura di uno store per il mercato americano. Così The Optimistic Apple si avvia a diventare uno dei brand di riferimento dell’abbigliamento vegan e sostenibile non solo in Italia ma anche all’estero.

The Optimistic Apple | P. IVA 01671170551 | N. REA TR 352484CI | Via dell’innovazione, 2, 05018, Orvieto, TR | hello@theoptimisticapple.com