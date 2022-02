Tendermint, fondatore dell’ecosistema Cosmos, cambia nome e diventa “Ignite”

Il rebranding riflette le avanzate iniziative tecnologiche di facile utilizzo dell’azienda, ispiratrici del cambiamento alla frontiera del Web 3

LAS VEGAS e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–A partire da oggi, All in Bits, Inc., DBA “Tendermint”, team fondatore dell’ecosistema Cosmos e sviluppatore leader di strumenti innovativi per il Web 3, opererà con il nuovo marchio commerciale “Ignite“, ricco di energia. Il rebranding riflette la posizione dominante di Ignite nell’accelerazione della transizione mondiale verso un futuro decentralizzato; il brand consente a individui e comunità di prosperare nella nuova era dei servizi blockchain mainstream.

Per riflettere l’inclusività e la diversità della sua evoluta visione e missione, Ignite ha rielaborato il nome e il marchio, oltre al logo e all’identità del brand.

Peng Zhong, CEO di Ignite, ha commentato: “Il mondo si trova a un punto di svolta, in cui la crescita accelerata nello spazio del Web 3, in definitiva, richiederà l’adozione di massa di servizi decentralizzati nella vita quotidiana. Riteniamo che sia arrivato il momento di ampliare la nostra attenzione, per portare in questo mondo più persone e più organizzazioni”.

“Ciò che stiamo sviluppando sono gli strumenti necessari, per individui e organizzazioni, per impegnarsi nella realizzazione di comunità globali innovative. Il nostro nuovo brand rappresenta il cambiamento che promuoviamo collegando chiunque a questo nuova realtà di decentralizzazione e interoperabilità”, ha affermato Zhong.

Il rebranding coincide con un momento di forte crescita di Ignite, con il lancio e il continuo sviluppo dei prodotti fiore all’occhiello Starport ed Emeris, ampiamente adottati da sviluppatori e utenti.

Starport è la piattaforma leader all-in-one dedicata agli sviluppatori che puntano a creare e lanciare app crittografiche di qualsiasi tipo su una blockchain sovrana, con oltre 30 chain a livello di produzione e più di 500 progetti sperimentali su GitHub basati sulla tecnologia dell’azienda a misura di sviluppatore. Gli utenti della versione beta di Emeris hanno partecipato in prima persona al percorso di sviluppo di funzionalità che consentono di sfruttare i vantaggi della DeFi cross-chain; altre caratteristiche interessanti sono lo staking, un tracker airdrop e un aggregatore DEX cross-chain. Il rilascio ufficiale di Emeris è previsto per la primavera del 2022.

Per quanto riguarda le risorse umane, la rapida crescita di Ignite ha generato 90 nuove assunzioni nel 2021, che ha portato a 120 il numero totale dei collaboratori.

Il rebranding di Ignite segna l’inizio di un anno dinamico, con altri annunci previsti nell’ambito commerciale e dei prodotti.

Informazioni su Ignite

Ignite apre la strada all’accelerazione della transizione mondiale verso un futuro decentralizzato. Le nostre soluzioni sono sviluppate per consentire a individui, organizzazioni e comunità globali di realizzare idee innovative in tutta semplicità e di utilizzare servizi decentralizzati nella vita di tutti i giorni. Precedentemente conosciuta come Tendermint Inc., Ignite è tra gli storici fondatori di Cosmos, il più ampio ecosistema cross-chain al mondo. Insieme a Ignite, chiunque può creare un impatto importante per un mondo più trasparente ed equo. Per ulteriori informazioni visitare ignt.com.

