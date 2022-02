TCL lancerà il nuovissimo TCL TABMAX 10.4 esclusivamente attraverso i canali dell’e-commerce

ROME–(BUSINESS WIRE)–TCL, pioniere nella tecnologia dei display e nelle esperienze intelligenti premium a prezzi accessibili, lancia il nuovissimo tablet TCL TABMAX 10.4 esclusivamente attraverso l’e-commerce. La prevendita si terrà su AliExpress dal 21 al 23 febbraio ad un prezzo scontato di Euro 243,27*, prima che venga messo a disposizione su altri canali.

“Considerando la crescita del mercato dell’e-commerce, TCL sta consolidando la sua presenza online, offrendo così ai consumatori un maggiore accesso alla gamma di prodotti premium, intelligenti e convenienti di TCL” – ha dichiarato Felix Gwok, VP&GM Sales and Marketing, TCL Communication. “TCL ha scelto di collaborare con AliExpress come primo canale di vendita grazie alla presenza internazionale della piattaforma e alla sua semplicità di utilizzo, offrendo cosi un prezzo competitivo a TCL TABMAX 10.4, progettato per mettere al centro creatività e intrattenimento”.

Il tablet viene lanciato poco prima del Mobile World Congress 2022, dove TCL presenterà altri nuovi dispositivi tablet. La gamma in espansione di tablet intelligenti di TCL mostra il suo obiettivo di fornire tecnologie immersive e intelligenti, che massimizzano la creatività, l’intrattenimento e la produttività a portata di tutti.

Scatena la creatività



Il TCL TABMAX 10.4 è ottimizzato con NXTVISION, l’innovativa tecnologia di visualizzazione di TCL. Gli elementi visivi sono rafforzati da profonde esplosioni di colore e alti contrasti, facendo apparire ogni immagine con una chiarezza vivida. NXTVISION alleggerisce l’affaticamento degli occhi durante i lunghi periodi di tempo trascorsi sullo schermo, grazie alla modalità “salva vista”, tra cui quella “a bassa luce blu” e la modalità di “lettura” – così gli occhi sono protetti durante la lettura di e-book, la frequentazione di lezioni online e le videochiamate.

Con un rapporto screen-to-body dell’83,2% e un design a cornice sottile, il display widescreen FHD+ da 10,36 pollici offre lo spazio ideale per liberare la creatività. Elaborate idee fantasiose, scrivete note e disegnate storyboard con precisione usando la penna (disponibile come opzione).

Prestazioni potenti e durature



Il processore Snapdragon Octa-Core fornisce prestazioni veloci e robuste, con un software AI potenziato che migliora i videogiochi, le capacità della fotocamera e la sicurezza. Gioca con emozioni al limite del possibile con una velocità e una qualità visiva notevoli grazie alla GPU Adreno 610 ad alte prestazioni. Scatta foto eccezionali con la fotocamera posteriore da 13MP e quella anteriore da 8MP, e cattura momenti indimenticabili con amici e familiari.

Dotato di una batteria di 8000mAh ad elevata capacità, TCL TABMAX 10.4 può durare fino ad otto ore con una singola carica (con cinque ore di gioco online) – tempo e potenza ampi per creare, lavorare, giocare e connettersi durante il giorno. Grazie al caricatore da 18W, la batteria può essere ricaricata al 21% in 30 minuti, o essere piena in quattro ore. Inoltre, in seguito all’analisi dei feedback dei clienti, TCL TABMAX 10.4 ha incrementato notevolmente lo spazio della memoria fino a 256GB di ROM, rispetto al suo modello precedente di 128GB di ROM, ad un prezzo conveniente e con ottime prestazioni, sufficienti per numerose foto, video e applicazioni.

Lavorare in modo intelligente per una vita più facile



Il tablet esclusivo per l’e-commerce offre la libertà non solo di lavorare sodo, ma anche in maniera intelligente, con caratteristiche che rendono la vita più facile. Usa Google Assistant a controllo vocale per riprodurre video, musica e fare ricerche online mentre sei in multitasking. Oppure digita le e-mail più velocemente con la tastiera Bluetooth e la custodia pieghevole (disponibile come opzione) per incrementare la tua produttività.

Divertimento per tutta la famiglia



Il dispositivo include TCL Kids con interfacce a misura di bambino, come icone grandi e design divertente, così i bambini possono navigare e utilizzare il tablet con facilità. Impara e lasciati ispirare da una vasta libreria di contenuti ricca di fiabe classiche, video coinvolgenti e applicazioni (il contenuto può variare a seconda dell’area geografica). Munito di controlli parentali e suggerimenti per la salute, compresi i controlli di tempo, le password e i promemoria sulla postura, TCL Kids offre divertimento ed educazione in modo che tutta la famiglia possa godere di tutto ciò che TCL TABMAX 10.4 ha da offrire.

Grazie alla disponibilità esclusiva di TCL TAB MAX 10.4 sull‘e-commerce, più persone in tutto il mondo saranno in grado di mettere in risalto le loro capacità e godere delle sue caratteristiche innovative e connesse.

Per maggiori informazioni, visita https://it.aliexpress.com/item/1005003795772874.html?

Informazioni su TCL Electronics



TCL Electronics (1070.HK) è una delle società di elettronica di consumo in più rapida crescita al mondo e uno dei principali produttori di televisori e dispositivi mobili (TCL Communication è una società interamente controllata da TCL Electronics). Per quasi 40 anni TCL ha gestito i propri centri di produzione e R&S in tutto il mondo, con prodotti venduti in più di 160 paesi in Nord America, America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifica. TCL è specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di elettronica di consumo che vanno dai televisori, telefoni cellulari, dispositivi audio e prodotti per la casa intelligente come parte della strategia dell’azienda “AI x IoT”. Per ulteriori informazioni sui dispositivi mobili TCL, visitare il sito: http://www.tcl.com/global/en.html.

TCL è un marchio registrato di TCL Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Alcatel è un marchio di Nokia utilizzato su licenza da TCL Communication.

