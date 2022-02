Spazio, sceglieranno gli studenti il nome della costellazione satellitare italiana di Osservazione della Terra

(Adnkronos) – Ha mantenuto la promessa il ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale con delega allo spazio, Vittorio Colao, e, come aveva detto alla prima Giornata Nazionale dello Spazio, saranno gli studenti italiani a scegliere il nome della costellazione satellitare italiana di Osservazione della Terra.

Il concorso è stato lanciato oggi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale insieme a ministero dell’Istruzione e all’Agenzia Spaziale Italiana ed è aperto agli studenti che potranno decidere il nome della futura costellazione satellitare italiana. Il contest ha per titolo “Spazio alle idee: dai un nome alla costellazione italiana di Osservazione della Terra”.



L’iniziativa è aperta a tutte le classi italiane delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, che potranno presentare le loro proposte entro il 28 febbraio 2022. Un progetto che arriva in occasione della creazione del più importante programma spaziale satellitare europeo di Osservazione della Terra a bassa quota. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la costellazione satellitare sarà realizzata in Italia e completata entro cinque anni con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La costellazione supporterà anche la Protezione Civile e le altre Amministrazioni ed articolazioni dello Stato per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. La costellazione fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e industrie di settore. Per partecipare al concorso, ogni classe potrà inviare la propria proposta allegando il form presente anche sul sito www.innovazione.gov.it all’indirizzo email spazio@innovazione.gov.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2022. La commissione esaminatrice, composta da astronauti italiani, premierà la proposta migliore.