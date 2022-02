Sostenibilità: Andriani introduce il codice di condotta fornitori

(Adnkronos) – Andriani spa società benefit, azienda dell’innovation food, ha approvato il suo primo codice di condotta fornitori: uno strumento attraverso il quale l’azienda intende coinvolgere attivamente i suoi fornitori in un percorso collettivo e condiviso verso lo sviluppo sostenibile. Andriani, infatti, impegnata nel declinare un concetto esteso di ‘benessere’ anche attraverso il suo brand Felicia, ha scelto di porsi come agente del cambiamento per trainare e sensibilizzare tutta la filiera di riferimento ai temi di sostenibilità.

Con il nuovo codice di condotta fornitori, realizzato con il supporto di Nativa, regenerative innovation company che accelera l’evoluzione delle aziende verso un paradigma economico sostenibile e rigenerativo, Andriani si fa dunque portavoce del concetto di responsabilità estesa, con l’intento di incoraggiare tutti i fornitori a predisporre piani mirati e metodi di monitoraggio consoni ai rispettivi settori, per intraprendere progressivamente azioni di miglioramento nei riguardi delle proprie performance ambientali e sociali.

Nella pratica, il Codice rappresenta per Andriani uno strumento utile sia a migliorare il proprio profilo d’impatto attraverso azioni mirate su beni e servizi nella sua catena di fornitura, che a implementare il dialogo con i fornitori, nel solco della cooperazione e della trasparenza, stimolando approcci innovativi orientati alla multifunzionalità, alla ricerca e alla rendicontazione quali driver di un agire consapevole.