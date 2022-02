Sondaggi politici: Fratelli d’Italia prima forza politica

(Adnkronos) – La prima forza in caso di elezioni sarebbe Fratelli d’Italia con il 21,4%. Questo il risultato dell’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. Il Partito Democratico perde lo 0,4% rispetto alle stime della settimana scorsa e si ferma al 21,1%. In calo anche se solo dello 0,1% la Lega che porta a casa un 17%. Il Movimento 5 Stelle lascia sul terreno mezzo punto percentuale e si ferma al 12,8% al suo minimo. Sale all’8% a Forza Italia, al 4,7% Azione – Più Europa e Italia Viva al 2,5%.